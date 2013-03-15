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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۴۹

فخرایی عنوان کرد:

1400 نفر از دیر به راهیان نور اعزام می‌شوند

1400 نفر از دیر به راهیان نور اعزام می‌شوند

دیر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه شهرستان دیر از اعزام یک هزار و 400 نفر به اردوهای راهیان نور از این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن فخرایی عصر پنجشنبه در نشست ستاد راهیان نور شهرستان دیر با اشاره به اهمیت برگزاری اردوهای راهیان نور، اظهار داشت: برگزاری این اردوها برای آشنایی نسل جوان با ارزش‌های دوران دفاع مقدس نقش بسیار مهمی دارد.

وی اضافه کرد: نسل جوان ما در دوران دفاع مقدس حضور نداشته‌اند و برای آشنایی آنها با فرهنگ شهادت و شهادت‌طلبی باید آنها را به این اردوها اعزام کنیم تا از نزدیک با حماسه‌ها و رشادت‌ها رزمندگان در دوران دفاع مقدس آشنا شوند.

فرمانده سپاه شهرستان دیر ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده یك‌هزار و 400 نفر از مردم این شهرستان در ایام تعطیلات نوروزی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

وی اضافه كرد: كاروان‌های اعزامی به‌ویژه نسل جوان از اعضای حلقه‌های تربیتی شجره طیبه صالحین از شهرها و مناطق آبادان، خرمشهر، شلمچه، هویزه، عملیات والفجر8، اروند كنار، دهلاویه و یادمان‌های شهدا دیدن می كنند

سرهنگ فخرایی به زمان اعزام کاروان‌های راهیان نور این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: زمان اعزام كاروان برادران در 29 اسفند و كاروان خواهران در ششم فروردین سال آینده تعیین شده است.

فرماندارشهرستان دیر نیز در این نشست به اهمیت برگزاری اردوهای راهیان نور اشاره کرد و گفت: حفظ ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و انتقال آنها به نسل‌های آینده رسالت سنگین همه دوستداران انقلاب است.

علی بحرانی ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت بزرگترین هدیه انقلاب اسلامی به مردم ایران اسلامی است.

کد مطلب 2018853

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