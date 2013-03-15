به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن فخرایی عصر پنجشنبه در نشست ستاد راهیان نور شهرستان دیر با اشاره به اهمیت برگزاری اردوهای راهیان نور، اظهار داشت: برگزاری این اردوها برای آشنایی نسل جوان با ارزش‌های دوران دفاع مقدس نقش بسیار مهمی دارد.

وی اضافه کرد: نسل جوان ما در دوران دفاع مقدس حضور نداشته‌اند و برای آشنایی آنها با فرهنگ شهادت و شهادت‌طلبی باید آنها را به این اردوها اعزام کنیم تا از نزدیک با حماسه‌ها و رشادت‌ها رزمندگان در دوران دفاع مقدس آشنا شوند.

فرمانده سپاه شهرستان دیر ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده یك‌هزار و 400 نفر از مردم این شهرستان در ایام تعطیلات نوروزی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

وی اضافه كرد: كاروان‌های اعزامی به‌ویژه نسل جوان از اعضای حلقه‌های تربیتی شجره طیبه صالحین از شهرها و مناطق آبادان، خرمشهر، شلمچه، هویزه، عملیات والفجر8، اروند كنار، دهلاویه و یادمان‌های شهدا دیدن می كنند

سرهنگ فخرایی به زمان اعزام کاروان‌های راهیان نور این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: زمان اعزام كاروان برادران در 29 اسفند و كاروان خواهران در ششم فروردین سال آینده تعیین شده است.

فرماندارشهرستان دیر نیز در این نشست به اهمیت برگزاری اردوهای راهیان نور اشاره کرد و گفت: حفظ ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و انتقال آنها به نسل‌های آینده رسالت سنگین همه دوستداران انقلاب است.

علی بحرانی ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت بزرگترین هدیه انقلاب اسلامی به مردم ایران اسلامی است.