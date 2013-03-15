به گزارش خبرنگار مهر، مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم بسکتبال مهرام پس از برتری تیمش در چهارمین دیدار فینال لیگ برتر بسکتبال مقابل پتروشیمی بندرامام، تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم، بازی سختی بود. البته هم مانند بازی دوم که پتروشیمی بندرامام شانس آورد و آن بازی را برنده شد، ما هم در این بازی خوش شانس بودیم و بردیم.

وی افزود: در حال حاضر بازی فینال لیگ برتر بسکتبال 2 بر 2 مساوی است و در دیدار پنجم هر تیمی که بهتر بازی کند و شانس بیشتری داشته باشند برنده و قهرمان خواهد شد.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام درخصوص اعتراض بازیکنان و کادر فنی تیم پتروشیمی به آخرین صحنه دیدار و خطایی که بر روی بازیکن خارجی تمیشان رخ داد، اظهار داشت: این سوالی نیست که من بخواهم در موردش اظهار نظر کنم و پاسخی بدهم.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دیدار فینال لیگ برتر بسکتبال عصر روز پنجشنبه با برتری 85 بر 83 مهرام مقابل پتروشیمی به اتمام رسید تا همه چیز برای مشخص شدن تکلیف قهرمانی این دوره از مسابقات لیگ برتر بسکتبال به دیدار پنجم دو تیم که روز شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، کشیده شود.