برنامه هاي دهه فاطميه در مدارس استان سمنان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله رستميان ظهر پنج شنبه در جلسه ای پیرامون برنامه ریزی مراسم دهه فاطمیه در محل اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان گفت: زندگي سرشار از آموزه هاي والاي انساني و اخلاقي حضرت فاطمه (س) از هر سمت وسو كه مورد توجه قرار گيرد، معرفت آموز و سرمشق دهنده است.

وي افزود: برگزاري همايش حجاب و عفاف با هدف تجليل از دانش آموزان محجبه در شهرستان ها و مناطق، برگزاري گفتمان هاي ديني با موضوع معرفي ابعاد شخصيتي بزرگ بانوي اسلام، حضرت زهرا (س) با همكاري حوزه هاي علميه، راهپيمائي هماهنگ هيئت مذهبي دانش آموزي در يكي از ايام فاطميه دوم، برگزاري مسابقه خطبه فدكيه در مدارس و ادارات، و قرائت فرازهايي از زيارت فاطمه زهرا (س) از جمله برنامه هاي آموزش و پرورش استان است.

معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان هدف اصلی برنامه های ایام فاطمیه را آشنایی هرچه بیشتر مردم، نسل جوان و بانوان و دانش آموزان با حضرت زهراء (س) و تاسی همگان به ایشان عنوان کرد.

رستمیان تصریح کرد: حضرت فاطمه(س) را باید به تنهایی، مطلق و مجزا از وابستگی‌های ارزشمندش، تنها به‌ عنوان یک انسان در نظر گرفت تا پی به علو درجاتش برد و بی هیچ اغراق، ارزش‌های آسمانی‌اش را در عین آنکه بر زمین و در میان خلق خدا راه می‌رفت و زندگی می‌کرد بررسی کرد.

وی با بیان اینکه ایمان به خدا، عصمت، طهارت، ساده زیستی، عفت و پاکدامنی زیوری است که حضرت فاطمه زهرا(س) به آن آراسته است، تصریح کرد: برنامه های دهه فاطمیه باید این ویژگی ها و فضایل اخلاقی و انسانی را تبیین کند.

فرماندار شهرستان سمنان در خاتمه، به فعالیت های نرم و پیچیده دشمن در عرصه جنگ فرهنگی برای انحراف فکری نسل جوان و نوجوان اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی تربیت اسلامی برگرفته از فرهنگ و سیره فاطمی یکی از مهمترین ضرورت های انکار ناپذیر حوزه اجتماعی و فرهنگی جامعه محسوب می شود.