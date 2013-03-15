هنر بدون خلاقیت بی اثر است/موسیقی فاخر باید طنین انداز اصالت هر ملت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی بوشهری پنج شنبه شب در مراسم بزرگداشت سالگرد استاد جلال ذوالفنون اظهار داشت: هنر باید روح نشاط، پایداری، تفکر و امید را در جامعه بدمد تا بدین وسیله بتواند ثاتیرات مناسبی در افراد داشته باشد.



وی تصریح کرد: موسیقی نیز اگر بار معنایی نداشته باشد و براندیشه و احساسات افراد اثر مطلوب نگذارد مانند بقیه صداهای کوچه و بازاراست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ادامه داد: موسیقی ماندگار می شود که اندیشه انسان ها را باور کند،کرامت انسانی و خداشناسی را رشد دهد.

موسیقی فاخر باید طنین انداز اصالت هر ملت باشد

همتی بوشهری سپس عنوان کرد: هر اثر هنری فاخر نیست و تنها آثاری این صفت را دارند که حاصل اندیشه هنرمند متعد باشند و بتوانند بار احساسی مناسبی را به مخاطب منتقل کنند.

وی اضافه کرد: موسیقی فاخر، موسیقی است که نشانگر ارزش ها و طنین انداز اصالت فرهنگی هر ملت باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: یکی از برگترین مفاخر موسیقی کشور و فارس جلال ذوالفنون است که در شهر آباده به دنیا آمده و در 46 سالگی به عنوان موسیقی دانی برجسته شناخته شده است.

برگزاری دائم بزرگداشت زمینه ساز الگو سازی برای نسل جوان است

همتی بوشهری همچنین بیان کرد: برگزاری دائمی بزرگداشت ها باعث می شود که الگویی مناسب برای جوانانی که قصد دارند در عرصه هنر فاخر و اصیل گام بردارند ایجادشود.

وی تاکید کرد: هنرمندان باید در مسیری قدم بردارند که مانند ذوالفنون ها نامشان در تاریخ ثبت شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس عنوان کرد: در طول تاریخ مردم سراغ صاحبان قدرت و ثروت نمی روند بلکه همیشه فعالیت های افرادی را ارج می نهند که بااستفاده از هنر و اندیشه خودشان در بین جامعه قدم برداشته اند.

همتی بوشهری ضمن ابراز خرسندی از اجرای برنامه موسیقی توسط گروه بامداد ابراز داشت: اجرای مناسب موسیقی توسط گروه بامداد در برنامه شب های شیراز در پرتغال که مورد استقبال مناسب مردم آن کشور قرار گرفت، باعث شد تا مسئولان فرهنگی استان فارس تمام تلاش خود را برای حمایت از گروه های استانی انجام دهند تا بدین وسیله زمینه لازم برای نشان دادن جایگاه ارزشمند فارس در سطح ملی و جهانی فراهم شود.