به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی عصر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر شهرستان دیر اظهار داشت: وظیفه ما به عنوان یك مسئول مسلمان احیای امر به معروف و نهی از منكر است و باید در این زمینه اهتمام ویژه ای داشت.

وی در ادامه بر لزوم تلاش همگانی در راستای امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و افزود: مهم ترین هدف اجرای طرح تذكر لسانی تحكیم پایه‌های فرهنگی جامعه است.

فرماندار شهرستان دیر خاطرنشان ساخت: امر به معروف و نهی از منكر نشان‌دهنده غیرت دینی و ملی مردم ولایت مدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

امام جمعه دیر نیز در این نشست اظهار داشت: احیای امر به معروف و نهی از منكر رسالت همه آحاد جامعه به ویژه روحانیون و مسئولان است.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منكر از تكالیف دینی است و باید هر دو در كنار هم اجرایی شود.

وی گفت: اگر یادواره شهدا برگزار می كنیم به عنوان معروف ،با سمبل های منكر نیز برخورد شود تا پایداری ارزش ها و معروف در جامعه ثابت شود.

فرمانده سپاه شهرستان دیر گفت: ستاد احیا این شهرستان با ساختار جدید و اعضای مشخص مسوول ساماندهی فضای عمومی امر به معروف و نهی از منكر است.

سرهنگ حسن فخرایی افزود: با گشت‌های آموزش دیده این امر به صورت عملیاتی در شهرستان شروع خواهد شد تا شاهد جامعه ای سالم، اسلامی و پویا باشیم.