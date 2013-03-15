نمايشگاه بزرگ عكس در گناوه برگزار شد

مسئول برگزاري جشن فرهنگ گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمايشگاه عكس با قابي از گناوه يكي از برنامه‌هاي جشن فرهنگ گناوه است كه به مدت يك هفته در بوستان هنرمندان به معرض ديد عموم گذاشته شده است.

غلامحسين در يانورد گفت: آثار ارائه شده در اين نمايشگاه همگي با موضوعاتي از طبيعت، اماكن زيارتي، تفريحي و اجتماعي شهرستان گناوه هستند.

وی افزود: در اين نمايشگاه عكس آثار دوازده تن از هنرمندان عكاس گناوه‌اي به نام‌هاي ميلاد بحريني، غلامحسين دريانورد، امير سرداري، مرضيه شهابي، آمنه عمادي، صادق فولاد چنگ، صادق كشت ورز، مهدي كمالي، عبدالرضا محمدي نژاد، مجيد مظفري و سيد نواب موسوي ارائه شده است.

مسئول برگزاري جشن فرهنگ گناوه در پايان گفت: اين نمايشگاه حاوي 50 اثر از آثار عكاسان گناوه اي است.

اين نمايشگاه با استقبال فراوان شهروندان گناوه اي مواجه شده است.