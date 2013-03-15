اجرای 40 طرح حوزه شهری توسط جهاد دانشگاهی در استانهای شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مهدی نژاد عصر پنجشنبه در سمینار یکروزه شهرداران مازندران در هتل سالاردره ساری افزود: جهاد دانشگاهی با سابقه ای 20 ساله در طراحی و بومی سازی این گونه دستگاه ها سعی در بهینه سازی آنها نموده وموفق به بومی سازی آن در کشور شده است.



وی گفت: جهاد دانشگاهی آمادگی خود را برای اجرای این طرح در قالب یک طرح کلان ملی در کنار 40 طرح مصوب سال جاری اعلام می نماید که برای اجرای آن به صورت پایلوت درشهرهای شمالی نیاز به همکاری شهرداران سراسر استان است.



مهدی نژاد بیان داشت: به منظور تامین مالی این پروژه تفاهم نامه ای مابین سازمان محیط زیست و وزارت علوم منعقد شده که در صورت اجرای پایلوت آن تمام شهرهای کشور می توانند با 50 درصد هزینه مشابه خارجی این پروژه را اجرا کنند



وی از بومی سازی تکنولوژی خط تولید زباله سوز در مازندران خبر داد و گفت:جهاد دانشگاهی مازندران با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه دانشگاه صنعت شریف اعلام آمادگی کرده تا برای ساخت ،بومی سازی زباله سوزها،مشاوره و نظارت بر مجتمع های زباله سوز وارد قرارداد تحقیقاتی و اجرایی شود و له همین منظور گروه تخصصی سیستم های زباله سوز و محیط زیست تشکیل شده است.



وی ادامه داد: یکی از دغدغه های موجود در کشور در مورد سیستم های زباله سوز،بومی نبودن این گونه زباله سوز ها و در بسیاری از مواقع عدم تطابق ان با زباله های تولیدی کشور می باشد به گونه ای که هم اکنون تمام زباله سوز های موجود در کشور از کشورهای چین و مالزی تامین می شود.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.