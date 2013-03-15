چهارمين جشنواره تئاتر كوتاه استان بوشهر در گناوه به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، نماينده هيئت داوران اين جشنواره پنجشنبه‌شب در مراسم پاياني با ارائه برخي نكات آموزشي به قرائت بيانيه پاياني هيئت داوران اين جشنواره پرداخت و اظهار داشت: همه جشنواره‌هاي تئاتر تنها بهانه اي براي تمرين انسانيت است و بياييد دست در دست هم اين مشق مهم را با هم تمرين كنيم تا روزگارمان روز به روز سير نزولي كمبود درس هاي انساني را به خود نبيند.

جهانشير ياراحمدي گفت: در سال 91 بيشتر جشنواره‌هاي تئاتر استان بوشهر به دلايل متعدد به محاق رفت و تنها جشنواره اي كه با تلاش‌هاي شبانه روزي و پيگيري‌هاي مستمر به بار نشست، همين جشنواره تئاتر كوتاه گناوه است.

وي ادامه داد: هيئت داوران اين جشنواره برخود لازم دانست تا از حمات بي دريغ و شبانه روزي رئيس انجمن هنرهاي نمايشي گناوه و تيم برگزار كننده اين نمايش تقدير به عمل آورد.

ياراحمدي با بيان نكات آموزشي خطاب به گروه هاي نمايشي شركت كننده در اين جشنواره افزود: استفاده از منابع ادبي و هنري پيشين و معاصر همچنان كه نياز مبرم تئاتر امروز ايران است، موجب ريشه داري هر اثر خلق شده اي مي شود.

وي بيان داشت: تقويت بدنه تئاتر را هم به دنبال دارد و نكته مهم آنكه در صورت استفاده از هر اثر ديگري به هر شكل، وظيفه اخلاقي و قانوني بهره بردار است كه كه بدون هيچ واهمه اي ازآن اثر در بروشور جشنواره يادكند.

ياراحمدي ضمن تكرار همه آموزه‌هاي جشنواره‌هاي پيشين مانند آموزش و مطالعه خطاب به گروه هاي نمايشي جشنواره گفت: ضعف مفرط خلاقيت در نمايشنامه نويسي، كارگرداني، بازيگري و ديگر عوامل يك اثر نمايشي از نكات بارز اين جشنواره بود كه لازم است با پيگري و تلاش در بهبود و تقويت خلاقيت نمايشي براي خلق لحظات ناب، تلاش بيشتري شود.

وي اظهار داشت: جشنواره تئاتر كوتاه گام آغازين و تجربه‌گري است براي حضور در جشنواره‌هاي بزرگ و جدي‌تر است و پس با ايجاد بستري مناسب لازم است بر استواري اين گام نخست و تقويت نمايشي شدن آن كوشيد.

ياراحمدي تصريح كرد: انتخاب يك متن نمايشي و خوانش آن از زبان چند بازيگر صرفا كارگرداني نيست، بلكه انتخاب دقيق يك بازيگر و مهم تر از آن هدايت صحيح آن (چيزي كه در جشنواره كمتر ديديم) در كنار شناخت لازم و در خور نظام هاي نشانه اي تئاتر، شناخت جامعه پيرامون خود و مخاطب شناسي از اصول مهمي است كه يك كارگردان بايد خود را به آن مسلح كند و بنابراين دانش افزايي هنرمنداني كه در حوزه كارگرداني فعاليت مي كنند، لازم و ضروري است.

وي افزود: هر چند تجربه مي‌تواند يك بازيگر را روز به روز كامل كند، اما بر هر بازيگري واجب است كه با تلاش‌هاي مستمر و پيگير خود را از منظر دروني و بروني رشد دهد تا به مرز خلاقيت برسد.

ياراحمدي خاطر نشان ساخت: حضور استعدادهاي درخشان تئاتري به ويژه در بازيگران مرد، در اين جشنواره مشهود بود و اين بازيگران بايد با تلاش بيشتر و رسيدن به مرز خودباوري آينده تئاتر استان را نوراني كنند.

وي با انتقاد از مسئولان شهرستان گناوه گفت: دوستان ارجمند، همه امروز گناوه بازار، گمرك، لنج و ته لنجي نيست، اگر چه اينها مهم و خيلي هم مهم است، اما مهمتر از همه اينها فرهنگ است.

ياراحمدي اضافه كرد: تاريخ گناوه نشان داده است كه بازار و تجارت جزر و مد داشته است، اما مقوله فرهنگ، مقوله‌اي است كه همواره بوده، هست و خواهد بود و بنابراين واجب، لازم و ضروري است كه متوليان امروز گناوه بيش از اين به مقوله فرهنگ گناوه اهميت دهند تا آينده اي درخشان در حوزه فرهنگ داشته باشيم.

اين كارشناس ارشد ادبيات نمايشي در پايان گفت: امروز فرهنگ و هنر گناوه بيش از هميشه نيازمند توجه شماست و در پايان از همه هنرمنداني كه با حضور گرم خود چراغ اين جشنواره را روشن كرديد و برگي زرين در تاريخ تئاتر استان رقم زديد، تشكر مي كنم و باشد كه حضورتان در عرصه تئاتر پيوسته باد.

در پايان دو تن از ديگر اعضاي هيئت داواران جشنواره تئاتر كوتاه گناوه به خوانش برترين هاي جشنواره به شرح زير پرداختند.

هيئت داوران چهارمين جشنواره تئاتر كوتاه استان بوشهر لوح افتخار همراه با جايزه نقدي خود را در بخش طراحي بروشور به رضا خيرانديش طراح بروشور نمايش برگشت اهدا كرد.

در بخش طراحي صحنه هم هيئت داوران چهارمين جشنواره تئاتر كوتاه استان بوشهر تنديس جشنواره همراه با لوح افتخار و جايزه نقدي خود را به حسين اسدي طراح صحنه نمايش نگهبان تقديم كرد.

در بخش بازيگري زن هيئت داوران چهارمين جشنواره تئاتر كوتاه استان بوشهر ضمن تقدير از بازي خانم شيما تراب بازيگر نمايش برخود دو ابر باران زا لوح افتخار همراه با جايزه نقدي خود را مشتركا به خانم ها فهيمه عشايري بازيگر نمايش لجن و مژده فخرايي بازيگر نمايش برگشت اهدا كرد.

در بخش بازيگري مرد هيئت داوران جشنواره لوح افتخار همراه با جايزه نقدي خود را مشتركا به آقايان سعيد فولادي بازيگر نمايش برگشت، منصور حياتي بازيگر نمايش آناليز و امين پارسائيان بازيگر نمايش دو ابر باران زا تقديم كرد.

در بخش بازيگران برتر مرد هم هيئت داوران جشنواره تنديس جشنواره، لوح افتخار و جايزه نقدي خود را مشتركا به بازيگران برتر جشنواره آقايان فرامرز كلانتري بازيگر نمايش جمعه تطيل نيست و صادق كشت ورز بازيگر نمايش لجن اهدا كرد.

در قسمت نويسندگي هم طبق راي هيئت داوران جشنواره رتبه دوم به اردلان تاجديني نويسنده نمايشنامه لجن رسيد و لوح افتخار همراه با جايزه نقدي به وي تقديم شد و رتبه اول نيز به مسعود كبگاني نويسنده نمايشنامه برخورد دو ابر باران زا رسيد و تنديس جشنواره، لوح افتخار همراه با جايزه نقدي به وي اهدا شد.

در بخش كار گرداني هم طبق راي هيئت داوران جشنواره رتبه سوم به عليرضا رحيم‌زاده كارگردان نمايش برخورد دو ابر باران زا رسيد و به وي لوح افتخار جشنواره همراه با جايزه نقدي تقديم شد.

رتبه دوم بخش كارگرداني هم به اردلان تاجديني كارگردان نمايش لجن رسيد و از وي با اهداي لوح افتخار همراه با جايزه نقدي تقدير شد و رتبه نخست بخش كار گرداني هم به حسين اسدي كارگردان نمايش نگهبان رسيد و تنديس جشنواره، لوح افتخار همراه با جايزه نقدي به وي تقديم شد.

داوري جشنواره تئاتر كوتاه گناوه استان بوشهر (يادواره شهداي گمنام) نيز مرتضي قائد پوري، جهانشير يار احمدي و حسين زارعي از بزرگان تئاتر استان بوشهر بر عهده داشتند.

در اين جشنواره از تعدادي از روساي انجمن هاي نمايشي استان بوشهر و برگزار كنندگان اين جشنواره تقدير به عمل آمد.

اين جشنواره با شركت هشت نمايش از گروه هاي نمايشي استان بوشهربرگزار شد.