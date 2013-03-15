به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ شریفی عصر پنجشنبه در جمع دهیاران و شوراهای اسلامی بردخون اظهار داشت: اولویت واگذاری مراتع و منابع طبیعی، با مردم منطقه است و مدیریت جنگل‌ها و درختان حاشیه روستا به‌ ویژه درختان انار شیطان به دهیاری شهنیاء داده می‌شود و مراتع نیز به دامداران منطقه واگذار می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اضافه کرد: مجوز بررسی 30 پرونده منابع طبیعی در سال جاری در شهرستان دیر داشتیم که تاکنون 60 پرونده را بررسی کرده‌ایم و 30 پرونده دیگر نیز در دست بررسی داریم.

وی افزود: بردخون را به صورت ویژه می‌بینیم و برای توسعه روستاها و کمک به مردم، اعتبار ویژه‌ای با همکاری نماینده مجلس می‌گیریم تا مردم دلگرم شوند، زیرا آنان حامی نظام هستند و در همه سختی‌ها و مشکلات حضور داشته‌اند و جنگ 8 ساله را اداره کردند.

شریفی ادامه داد: منابع طبیعی نباید تخریب شود زیرا منابع طبیعی ثروتی عمومی و متعلق به همه مردم است و برای نسل آینده باید آن را حفظ ‌کنیم، که بر همین اساس تلاش داریم اراضی را در اختیار کشاورزان واقعی قرار دهیم.

وی افزود: جهان مانند گلخانه‌ است و نباید آن را آلوده کنیم و شرعا وظیفه داریم در حفظ منابع طبیعی بکوشیم و ما نیز به عنوان متولیان منابع طبیعی هر جا زمینی داشته باشیم شناسایی می‌کنیم و بدون محدودیت و با اولویت بومیان، به مردم واگذار می‌کنیم تا زمینه توسعه روستاها و شهرها و احداث مسکن برای مردم ایجاد شود.

بخشدار بردخون نیز در این آئین گفت: ویژگی منحصر به فرد منابع طبیعی، محصور نبودن در مرزهای سیاسی و اجتماعی است، پس بکوشیم آنچه در توان داریم برای حفظ این منابع ارزشمند به کار گیریم.

مسعود محمدپور افزود: نقش و اهمیت منابع طبیعی بر کسی پوشیده نیست و موجب توسعه و پیشرفت اقتصادی در کشورها می‌شود، اما بهره برداری صحیح و معقولانه منابع طبیعی، رمز موفقیت در اجرای بسیاری از طرح‌های توسعه در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی است.

وی ادامه داد: منابع طبیعی برای همه نسل‌ها و برای تمام عصرها خلق شده و حفظ این منابع، برای نسل‌های آینده باید هدفی بزرگ قلمداد شود و حفظ و توسعه پایدار آن مستلزم عزم ملی و تلاشی فراگیر و شبانه روزی است که با رعایت ضوابط فنی، مهندسی، حقوقی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در بهره‌برداری اصولی از منابع سرزمینی است.