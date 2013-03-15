ورود تجهیزات نیروگاه زباله سوز ساری تا سه ماه آینده به کشور

مهدی عبوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرارداد نیروگاه بزرگ زباله سوزساری با مشارکت استانداری، اعتبار 46 میلیارد تومان و با ظرفیت 400 تن منعقد شده و تجهیزات آن در سه ماه آینده وارد ایران می شود.

وی با بیان اینکه روزانه 20 تن از دفن زباله ساری کاسته شده است افزود: طرح تفکیک زباله ازمبدا به طور جدی در دستور کار قرار دارد که برای حفاظت محیط زیست و درآمد زایی شهرداری بسیار مناسب است.



عبوری از بهره برداری فاز نخست پل بزرگ ذغال چال ساری در سه ماه آینده خبر داد و گفت: احداث این پل که در مصوبه سفر دولت به ساری قرار داشته نه تنها برای مردم شهر بلکه برای مردم کشور بسیار مهم خواهد بود.



وی با یادآوری گذشت 37 سال از کلنگ زنی کمربندی شمالی ساری تصریح کرد: این طرح بزرگ در مجموعه طرحهای مهر ماندگار قرار گرفته و دولت در حال انجام پروژه است که تا 4 ماه آینده افتتاح خواهد شد.

عبوری افزود: بحث ایجاد تونل شهری در میدان امام ساری در شورای ترافیک استان مطرح شده که احداث آن پس از مصوب شدن پیگیری خواهد شد.



وی گفت: پروژه بزرگ امامزاده یحیی ساری در 29 روز تملک ،تخریب و بازسازی شد و سازمان عمران شهرداری تلاش بسیاری در این خصوص انجام داده است.

شهردار ساری با اشاره به اینکه در شش ماه گذشته اتفاقات خوبی در مرکز مازندران رخ داده است افزود: ساری به مردم مرکز استان و به کل استان خدمات ارائه می دهد.

وی گفت: ساری در گذشته با بحران جدی زباله روبرو بوده و هر بار به صورت مقطعی این بحران را پشت سرگذاشته که هزینه زیادی برای حمل و دفع زباله آن به صورت غیر بهداشتی انجام می شود.



شهردار ساری ادامه داد: بازگشایی خیابان بزرگ امامزاده عباس در دستور کار فوری شهرداری قرار گرفته و 200 منزل مسکونی و مغازه در حال تملک و تعریض خیابان هستند.



عبوری افزود: تا سه ماه آینده شهربازی متناسب با مرکز استان راه اندازی خواهد شد.

وی از ساماندهی رودخانه تجن در سال 92 خبر داد و گفت: شش پردیس برای این پروژه تعریف شده و رودخانه تجن در آینده به بزرگترین مرکز تفریحی و توریستی کشور تبدیل خواهد شد.



عبوری با بیان اینکه وجود مراکز اداری در ساری معضل پارکینگ را دو چندان کرده است، ادامه داد : در شش ماه گذشته 5 پارکینگ بزرگ در ساری افتتاح شده و تا پایان سال آینده پنج پارکینگ دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار ساری افزود: تا سال آینده بزرگترین پارک جنگلی کوهستانی خاورمیانه به مساحت هزار و 260 هکتار در ساری ایجاد می شود که هم اکنون در حال طراحی توسط مشاور است.

