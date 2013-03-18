شیرینی عید را با خشونت چهارشنبه سوری به تلخی تبدیل نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، کم کم با نزدیک شدن به ایام پایانی سال به چهارشنبه سوری، آئین و سنن ایرانی که ریشه در تاریخ ایران دارد نزدیک تر می شویم در هنگامه های مختلف این یادمان ها با مناسبت های گوناگون انجام می شده و بخشی از آنها در فرهنگ ما پایدار مانده است اما حیف نیست با خشونت ها، تنش ها و کارهای خطرناک سبب تحریف و بدجلوه نشان دادن این آیین ها شویم که نه تنها این سنن حفظ نمی شوند بلکه سبب از بین رفتن آن هم می شود.

ما ایرانیان هر ساله آخرین 3 شنبه سال را با افروختن آتش به استقبال بهار می رویم یک جشن بهاری است که قدمت تاریخی آن به قرن هاپیش برمی گردد.



متاسفانه در سال های اخیر مراسم چهارشنبه سوری شکل سنتی خود را از دست داده و تبدیل به بازی های خطرناک با مواد منفجره و محترقه شده است.

هر ساله گزارشات بسیاری از حادثه های تلخ و دلخراشی شنیده می شود آسیب و مصدومیت های جبران ناپذیری که در برخی موارد منجر به مرگ شده که شیرینی عید را به تلخی تبدیل کرده است ولی طی سال های اخیر شاهد کمتر شدن خسارت جانی و مالی در چهارشنبه سوری هستیم و این امر نشان دهنده فرهنگ سازی مناسب در این راستا است.

راهکار زیادی برای به صفر رساندن خسارت جانی و مالی در چهارشنبه آخر سال وجود دارد که نخستین راهکار این است که مسئولان بستر شادی ایمن را فراهم کنند تا جوانان دیگر به راه های غیر صحیح روی نیاورند.

بنابراین مسئولان می توانند مواد محترقه ایمن و مکان امن و خارج از محوطه شهری در اختیار جوانان قرار دهند تا دیگر شاهد ماجراجویی جوانان در کوچه و خیابان های شهر و ترس و وحشت کودکان و زنان باردار نباشیم.

تمامی دستگاه ها از جمله اورژانس، آتش نشانی و سازمان های متولی باید در این راستا حضور پر رنگ داشته باشند و کار فرهنگی انجام دهند.

با امید چهارشنبه سوری ایمن و زیبا و بدور از هر گونه خطر احتمالی هچمون گذشتگان فرهنگی زیبا به آیندگان اهدا کنیم.

پیشگیری از خسارت های احتمالی سرمایه است

استاندار البرز طی گفتگو در خصوص خسارت چهارشنبه سوری گفت: خسارت احتمالی بعد از پیشگیری است هر چقدر در مرحله پیشگیری هزینه کنیم سرمایه است و در مرحله بعد از حادثه، بخشی از سرمایه ما از بین رفته است.

اصغر عربیان با بیان اینکه عید نوروز و چهارشنبه سوری بی خطری را پیش رو داشته باشیم، افزود: برای کاهش خسارت باید با فرهنگ سازی درست به خصوص در قشر جوان و نوجوان به مقابله با این حوادث رفت و پیشگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه این مراسم ریشه در تاریخ دارد، اظهار داشت: این ایام باید جهت دهی شود برخی به دلایل سیاسی و اجتماعی و اهداف های پشت پرده از این مناسبت ها سو استفاده می کنند ما باید برای جلوگیری از این امر تمهیدات بیاندشیم.

استاندار البرز اضافه کرد: جوانان و نوجوانان چندین هفته زودتر به استقبال این مراسم می روند که برای این موضوع هم باید تمهیدات لازم چاره اندیشی شود.

مصدومیت در چهارشنبه سوری هر سال با کاهش چشم گیر همراه است.

سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز در خصوص سه شنبه آخر سال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش چشم گیر خسارت و آسیب ها در سطح استان البرز گفت: در چهارشنبه سوری سال گذشته هیچ گونه آسیب از جمله قطع عضو، تخلیه چشم و درمان بستری را نداشتیم.

کوروش سلیمی ادامه داد: امیدواریم روند این کاهش ها در سال جاری بیشترشود و هیچ وقت صحنه های دلخراشی و غم باری را در نزدیک شیرین ایام عید شاهد نباشیم.

سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز اظهار داشت: در سال جاری به طور کلی 51 پایگاه به صورت آماده باش در جهت خدمت رسانی به مردم هستند که 31 پایگاه ها درون شهری است.

سلیمی افزود: با برنامه ریزی های مناسب در روزهای 22 و 29 اسفند ماه سال جاری تمامی پایگاه به صورت آماده باش هستند.



وی با بیان اینکه تمام هماهنگی های لازم جهت رسیدگی به موقع در بیمارستان ها صورت گرفته است، ادامه داد: آمادگی کامل 14 بیمارستان در سطح استان اعلام شده است.

وی اضافه کرد: بیمارستان مدنی، شریعتی، امام خمینی و البرز و بیمارستان های ساوجبلاغ و نظرآباد در راستای رسیدگی به مصدومان چهارشنبه سوری اعلام آمادگی کردند.

سلیمی با تاکید بر اینکه ایمنی در شادمانی و هیجان در چهارشنبه سوری باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: ما مخالف شادی ها نیستم ولی این شادی ها در کنار محیطی آرام و سالم زیبا است.

وی در ادامه افزود: توصیه ما به هموطنان این است که از مواد محترقه استفاده نکنند و در صورت استفاده به صورت ایمن و با نظارت خانواده باشد.



سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز اظهار داشت: بیشتر قشر آسیب دیده درآقایان رده های سنی نوجوانان و جوانان دیده می شود.

وی با بیان اینکه 2 دسته از افراد جامعه در این روزها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در معرض خطر هستند، گفت: اولین دسته زنان باردار، بیماران و افراد مسن که با صدای وحشتناک همچون بمب است و به صورت غیرمستقیم و ناخواسته با خطرات این مراسم رو به رو هستند.

سلیمی ادامه داد: دسته دوم جوانان و نوجوانانی هستند که به صورت مستقیم این مواد را در دست دارند که خطرات سوختگی نتایج آن است.

سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز افزود: شهروندان در صورت بروز هر گونه مشکل و مصدومیت با فوریت های 115 تماس بگیرند.

آماده باش آتش نشانی البرز

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در خصوص اقدامات صورت گرفته در روز چهارشنبه سوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمامی نیروهای این سازمان به طور آماده باش در سطح استان البرز حضور خواهند داشت.

علی فرجامی در ادامه گفت: استقرار خودروهای فرماندهی را در سطح استان افزایش داده ایم تا با هر گونه تخلفی که ضرر مالی وجانی دارد، برخورد شود.

آموزش های آتش نشانی به هزاران شهروند و دانش آموز

فرجامی افزود: 60 تا 65 هزار دانش آموز را طی دوره های آموزشی با آتش نشانی و ایمنی آشنا کرده ایم.

وی تصریح کرد: این آموزش برای شهروندان عام جامعه هم برگزار شده است که طی آمارهای گزارش شده حدود 2 هزار شهروند در کلاس های آموزشی آتش نشانی و انتظامات شرکت کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به تخصیص یک ساختمان پنج کلاسه برای آموزش گفت: آتش نشانی این کلاس ها و آموزش های پیشرفته تری را برای کلیه پرسنل ادارات آتش نشانی برگزار کرد.

علی فرجامی در ادامه گفت: استقرار خودروهای فرماندهی را در سطح استان افزایش داده تا با هر گونه تخلفی که ضرر مالی وجانی دارد، برخورد شود.



گزارش: سیما جعفری