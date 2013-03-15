برندگان روز اول مسابقات کشتی بزرگسالان کشور مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و سومین دوره مسابقات کشتی قهرمانی کشور بزرگسالان که از روز پنجنشبه با حضور 35 تیم از 31 استان کشور در قزوین جریان دارد در روز اول کشتی گیران برتر خود را شناخت.

در اولین روز این مسابقات کشتی گیران برتر اوزان 55، 66 و 84 کیلوگرم مشخص شدند.



در رقابتهای انجام شده بر روی سه تشک سالن شهید بابایی قزوین در عصر پنجشنبه حسین رحمانی از تیم قزوین A، حسین ملکی از توابع تهران و محمد طهماسبی از استان البرز توانستند با غلبه بر حریفان خود صاحب مدال شوند.



همچنین در 66 کیلوگرم مسعودکمروند از همدان و میثم نصیری از اردبیل پیروز میدان بودند و محمد یوسفی از مازندران هم حریف خود را مغلوب کرد.



در وزن 84 کیلوگرم این مسابقات هم محمدحسین محمدیان از مازندران، میثم مصطفی جوکار از همدان و نادر حامدی پور از فارس حریفان خود را شکست دادند.



این مسابقات صبح جمعه در اوزان 60 کیلوگرم، 74، 96 و 120 کیلوگرم با جدال ورزشکاران این وزنها ادامه خواهد یافت.



در این دوره از مسابقات 256 کشتی گیر از استانهای سراسر کشور حضور دارند.













