نفرات برتر اوزان نخست مشخص شدند / یک قدم تا انتخابی تیم ملی

به گزارش خبگزاری مهر، هفتاد و سومین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور یادواره شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی روز پنجشنبه در سالن شهید بابایی شهرستان قزوین آغاز ‌شد که طی آن مدعیان سه وزن نخست به مصاف هم رفتند. بر این اساس در پایان روز نخست این رقابت‌ها نفرات برتر به شرح زیر مشخص شدند:

55 کیلوگرم: 1- حسین رحمانی (قزوین الف) 2- محسن ملکی (توابع تهران) 3- محمد طهماسبی (البرز) 4- فرید دژم خوی (آذربایجان شرقی) 5- امید اسلامی (گلستان) 6- روزبه فرازمند (لرستان) 7- سجاد صالح پور (کرمان) 8- سعید صفائیان (خراسان رضوی) 9- احمدرضا حقیقت پرور (اصفهان) 10- جواد داداشی (مازندران)

66 کیلوگرم: 1- مسعود کمروند (همدان) 2- میثم نصیری (اردبیل) 3- محمد یوسفی (مازندران) 4- محسن جهانبخشیان (توابع تهران) 5- سعید صالحی (کردستان) 6- مهدی محرم‌پور (البرز) 7- علی اصغر طهماسبی (گلستان) 8- صابر بروشک (آذربایجان شرقی) 9- میلاد رضایتی (گیلان) 10- محسن آقاجانی (تهران)

84 کیلوگرم: 1- محمدحسین محمدیان (مازندران) 2- میثم مصطفی جوکار (همدان) 3- نادر حامدی پور (فارس) 4- رضا بیات (خراسان رضوی) 5- فواد طاهرنژادیان (کردستان) 6- حسام مقدم (توابع تهران) 7- مسعود مددی (البرز) 8 – مهدی منصوری (کیش) 9- محمدجواد ابراهیمی (آزاد) 10 – رامین خیراله زاده (کهکیلویه و بویراحمد)

از اين مسابقات نفراتي براي شركت در مرحله اول انتخابي تيم ملي در اواسط فروردين ماه سال آينده برگزيده مي شوند و تيمهاي اول تا سوم مي توانند با تيم مستقل در رقابتهاي بين المللي جام تختي در ارديبهشت ماه سال 92 شركت كنند.

رقابت‌های چهار وزن دوم این مسابقات نیز امروز جمعه برگزار می‌شود.