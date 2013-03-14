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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۰:۱۲

لیگ برتر کشتی فرنگی/

تیم خوزستان قاطعانه از سد میزبان گذشت

تیم خوزستان قاطعانه از سد میزبان گذشت

در نخستین دیدار هفته چهارم لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس تیم هیات کشتی خوزستان میزبان خود تیم هیات کشتی فارس را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در سالن تختی شیراز برگزار شد و فرنگی کاران خوزستانی موفق شدند قاطعانه با نتیجه 7 بر صفر از سد میزبان خود بگذرند.نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است:

(اسامی تیم خوزستان ابتدا آمده است)

55 کیلوگرم: ادریس تختی – برنده – محمد دهقان( 2 بر صفر، 2 بر صفر)
60 کیلوگرم: امین سوری- برنده – ایمان داوودی ( 2برصفر، 4 برصفر)
66 کیلوگرم: عقیل داودی- برنده- پرهام قنبری ( 2 برصفر، 6 برصفر)
74 کیلوگرم: محمد سرخه نژاد-برنده – حسین نوروزی( یک بر صفر، 4 برصفر)
84 کیلوگرم: مهدی هدایی- برنده – کمال محمد علیزاده( صفر بر2، 2 برصفر، 5 برصفر)
96 کیلوگرم: مجتبی کریم فر –برنده – نماینده ای نداشت( 5 برصفر)
120 کیلوگرم: پارسا نظری – برنده – شادمان عظیمی( یک بر صفر، 4 بر صفر)

دیگر دیدار این هفته روز 28 اسفندماه بین تیمهای صبای قم و فولاد ماهان سپاهان اصفهان در سالن شهید حیدریان شهر قم برگزار می شود. این هفته تیم پرسپولیس تهران استراحت دارد.
 

کد مطلب 2018880

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