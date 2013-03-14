تیم خوزستان قاطعانه از سد میزبان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در سالن تختی شیراز برگزار شد و فرنگی کاران خوزستانی موفق شدند قاطعانه با نتیجه 7 بر صفر از سد میزبان خود بگذرند.نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است:

(اسامی تیم خوزستان ابتدا آمده است)

55 کیلوگرم: ادریس تختی – برنده – محمد دهقان( 2 بر صفر، 2 بر صفر)

60 کیلوگرم: امین سوری- برنده – ایمان داوودی ( 2برصفر، 4 برصفر)

66 کیلوگرم: عقیل داودی- برنده- پرهام قنبری ( 2 برصفر، 6 برصفر)

74 کیلوگرم: محمد سرخه نژاد-برنده – حسین نوروزی( یک بر صفر، 4 برصفر)

84 کیلوگرم: مهدی هدایی- برنده – کمال محمد علیزاده( صفر بر2، 2 برصفر، 5 برصفر)

96 کیلوگرم: مجتبی کریم فر –برنده – نماینده ای نداشت( 5 برصفر)

120 کیلوگرم: پارسا نظری – برنده – شادمان عظیمی( یک بر صفر، 4 بر صفر)

دیگر دیدار این هفته روز 28 اسفندماه بین تیمهای صبای قم و فولاد ماهان سپاهان اصفهان در سالن شهید حیدریان شهر قم برگزار می شود. این هفته تیم پرسپولیس تهران استراحت دارد.

