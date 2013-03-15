تشدید نظارت بر بازار میوه و مرکبات سمنان/افزایش 32 درصدی غرفه هاي نمایشگاه بهاره

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورنبوی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان سمنان در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ضمن اشاره به اینکه اصناف و بازاریان متدین هستند و خود نباید اجازه سوء استفاده و افزایش قیمت را بدهند، اظهار داشت: در کنار بازرسان اصناف، بازرسان سازمان و تعزیرات حکومتی هم به شدت بازار را رصد میکنند.

وی بیان داشت: در ایام پایانی سال و در هنگام توزیع میوه و مرکبات به شدت باید بازار کنترل شود تا شب عید به کام مردم تلخ نشود.

استان سمنان به یک کارگاه خدمت رسانی تبدیل شده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ضمن بیان اینکه کلیه اقدامات و فعالیت هایی که در ایام پایانی سال انجام شده استان را به یک کارگاه خدمت رسانی تبدیل کرده است، افزود: این مساعی ارزشمند به صورت عموم و با تعامل کلیه دستگاه های مربوطه انجام گرفته و همه مسئولان به نوعی سهیم بوده اند.

پورنبوی خاطرنشان کرد: در فعالیت های پایانی سال اعم از نمایشگاه بهاره، تامین کالاهای اساسی، توزیع میوه و مرکبات و بازرسی و نظارت باید برنامه ریزی دقیق صورت گیرد تا نواقص و مشکلات برطرف و از امکانات موجود به نحو احسن استفاده و همه در خدمت رسانی به مردم گوی سبقت را گرفته و رضایت مردم جلب شود.

افزایش 32 درصدی تعداد غرفه ها در نمایشگاه بهاره استان سمنان

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در این جلسه گفت: در سالی که گذشت فراز و نشیب ها زیاد بود و این سازمان در این سال دو پروژه بزرگ نمایشگاه و حراج فوق العاده را اجرا کرد که مورد استقبال قرار گرفت و هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت مطلوب بود.

جهانگیر فروهر افزود: با توجه به امکانات و مکان مناسب، امسال 435 غرفه در نمایشگاه بهاره واگذار شد که این میزان 32 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی ضمن بیان اینکه با پیگیریهای مستمر سهمیه های خوبی برای استان جذب شده و از بابت هیچ کالایی مشکل و کمبود وجود ندارد، گفت: 318 تن گوشت منجمد در استان ذخیره سازی شده که نسبت به نیاز استان بیش از دو برابر است و گوشت تازه گوساله هم با قیمت 21 هزار و 700 تومان عرضه شده است.

توزیع 3570 تن کالای اساسی در نمایشگاه بهاره استان سمنان

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اینکه در این نمایشگاه ها، شکر 140 تن، برنج تایلندی 230 تن، برنج آرژانتینی 200 تن و سه هزار تن برنج هندی توزیع شده است، افزود: علاوه بر توزیع کالاهای اساسی، با همکاری واحدهای تولیدی و انعقاد تفاهم نامه، تخم مرغ در نمایشگاه بهاره امسال با قیمت دو هزار 900 تومان در حال عرضه است.

فروهر با یادآوری اینکه در نمایشگاه امسال از واحدهای پخش و واحدهای تولیدی درخواست شده تا در نمایشگاه شرکت کنند و محصولات خود را ارائه دهند گفت: در این دوره اصناف و اتحادیه ها هم مشارکت فعالانه داشتند که این امر باعث اختلاف قیمت اقلام با بازار شده است.

وی افزود: رب گوجه فرنگی با 35 درصد تخفیف، ماکارونی 36 درصد، مواد شوینده 13 تا 15 درصد، دستمال کاغذی 30 تا 35 درصد، انواع حبوبات بصورت فله و بسته بندی شده 11 تا 25 درصد تخفیف با کیفیت مناسب در نمایشگاه عرضه شده است.

ذخیره سازی میوه و مرکبات از ابتدای آبان ماه در استان سمنان

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان به توزیع میوه و مرکبات اشاره کرد و افزود: با توجه به مکاتبات و پیگیری هایی که انجام شده است از ابتدای آبان ماه فرآیند ذخیره سازی میوه و مرکبات آغاز شده است و تاکنون 150 تن سیب و 200 تن پرتقال برای سمنان در نظر گرفته شده که از این میزان 16 تن پرتقال و 12 تن سیب برای شهرستان سرخه است.

فروهر در خاتمه با اشاره به افزایش 15 تا 20 درصدی ذخیره سازی کالاهای اساسی در استان نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: در حدود 40 مرکز برای توزیع میوه و مرکبات در استان در نظر گرفته شده است.