انتخابات در ایران اسلامی نماد مردم سالاری دینی است

سرهنگ پاسدار عباس مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری انتخابات آینده را از نظر قدرت و اتحادی که بین مردم ایجاد می کند برای دشمنان بسیار مهم و با اهمیت دانست و گفت: دشمنان می خواهند با هر حیله و فتنه ای شکافی بین جامعه منسجم ملت ایران و دولت ایجاد کنند که البته این بار هم ملت ما با حضور پر رنگ خود در راهپیمایی 22 بهمن ماه به آن ها نشان دادند که نمی توانند به اهداف ننگین خود برسند.

وی گفت: تحریم و جنگ اقتصادی و بمباران رسانه ای یکی دیگر از کارهایی است که دشمن می خواهد از طریق آن اصول و ارزش های نظام و انقلاب را زیر سوال ببرد که البته ما به خوبی با این سیاست ها آشنا هستیم.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود همچنین یکی از راه کارهای فریب دادن مردم ایران را تلقین افکاری مانند اینکه آنچه که من ایرانی دارم با آن چیزی که مستحق آن هستم فاصله زیادی دارد است تا با این روش ملت ما را به سمت ظواهر غرب ببرند و بین مردم و دولت فاصله ایجاد کنند و همین طور روش های مدنی و نهادی و روش های طبیعی و روانی هم از دیگر توطئه های دشمنان علیه کشور ما است.

مطهری بیان کرد: هم اکنون دشمنان در بحث مذاکره وارد عمل شده اند و هر جا که کم می آورن مساله دو قطبی کردن جامعه را که یکی گفتمان و مذاکره یا مصالحه و دیگری مقابله است را پیش می کشند که متاسفانه برخی نیز به آن دامن می زند.

وی با بیان اینکه این امر مانند دو لبه تیغ هستند که دارند در داخل کشور بر علیه ملت و جبهه خودی و در خارج از کشور به نفع دشمن کار می کنند، گفت: شناخت بهتر انقلاب اسلامی و روند وضعیت کشور از قبل و بعد از انقلاب بهترین راه حل این موضوع است تا بتوانیم بر تمام واقعیت های موجود در جامعه مان اشراف کامل داشته باشیم.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود در خاتمه افزود: همه ما باید بزرگترین هدفمان ادامه راه امام و شهیدان و پیروی از خط ولایت و مقام معظم رهبری باشد چرا که به فرموده امام (ره) اگر ولایت فقیه نباشد حکومت دیکتاتوری در جامعه حاکم می شود، پس در انتخاباتی که در پیش رو داریم با قدرت و همبستگی هر چه بیشتر شرکت می کنیم.