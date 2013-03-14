تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و پنجم اسفندماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با سوم جمادی الاول سال 1434 هجری قمری و پانزدهم مارس سال 2013 میلادی.

- سی و سومین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی بزرگسالان آسیا و بیستمین دوره رقابتهای دوچرخه‌سواری قهرمانی جوانان آسیا در بخش جاده امروز هم با حضور نمایندگان ایران در شهر "دهلی نو" هندوستان برگزار می‌شود.

- هفته سی‌ام رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری 3 دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* فجرسپاسی شیراز - فولاد خوزستان، ساعت 16، ورزشگاه حافظیه شیراز

* ملوان بندرانزلی - راه‌آهن تهران، ساعت 16، ورزشگاه تختی انزلی

* پرسپولیس - مس کرمان، ساعت 17:35، ورزشگاه آزادی تهران

- رقابتهای چهار وزن دوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور از ساعت 9 صبح امروز در سالن شهید بابایی شهرستان قزوینن پیگیری می‌شود.

- هفته بیست و هشتم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های لاکرونیا با سلتاویگو آغاز می‌شود.

- هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدار تیم‌های وولفسبورگ با فورتنادوسلدورف آغاز می‌شود.