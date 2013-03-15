کلاهبرداری 800 میلیونی زن رمال به بهانه شکستن طلسم

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با حضور تعدادی زن در دادسرای ناحیه 7 تهران و طرح شکایت تحت عنوان کلاهبرداری ، آنها در اظهارات اولیه خود عنوان داشتند که زنی به بهانه شکستن طلسم و مشکل گشایی ، از هر کدام از آنها مبالغ میلیونی و حتی چند ده میلیون تومانی گرفته اما در مشکلات آنها هیچگونه گشایشی صورت نگرفته است.

نماینده حقوقی مالباختگان که همگی آنها دارای وابستگی خانوادگی و خویشاوندی نیز هستند ، در اظهارات خود عنوان داشت : موکلین بنده در جلسات عمومی خانوادگی ، به صورت هفتگی با یکدیگر ملاقات کرده و متهم نیز در همین جلسات با طرح آشنایی و دوستی ، با مشکلات شخصی و خانوادگی آنها آشنا و به بهانه فال گیری و رمالی و رفع مشکلات ، اقدام به گرفتن پول از آنها کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری و به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 7 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با ارجاع پرونده به پایگاه سوم پلیس آگاهی ، کارآگاهان به تحقیق از مالباختگان و شکات پرونده پرداختند . در جمع بندی به دست آمده از اظهارات مالباختگان ، کارآگاهان در جریان دقیق شیوه و شگرد کلاهبرداری از سوی متهم قرار گرفتند.

تحقیقات نشان داد،زنی به نام "سودابه . ذ" 41 ساله با طرح دوستی و حضور در جلسات هفتگی مالباختگان که همگی از اعضای خانواده و بستگان یکدیگر هستند ، با آنها رابطه دوستی برقرار داده و پس از بدست آوردن اطلاعات متفاوت از مالباختگان و بیشتر اطرافیان آنها اعلام می کرد که این افراد جادو شده و نیاز به باز کردن طلسم و جادو دارند . به همین خاطر به بهانه بازگشاشی مشکلات ، شکات را ترغیب به پرداخت پول می کرد.

مالباختگان در ادامه اظهارات خود عنوان داشتند که متهم مدعی شده که طریقه ابطال برخی از جادو و طلسم ها را نداشته و بلد نیست اما افرادی را می شناسد که آنها قادر به شکستن طلسم های سنگین هستند و به همین بهانه وجوه متعددی از مالباختگان دریافت کرده و حتی گاهی با وجود رفع نشدن مشکلات افراد ، سودابه مدعی می شد که طلسم دیگری برای فرد مورد نظر وجود دارد که دوباره با طرح این موضوع ، وجوه دیگری از افراد دریافت کرده است.

مالباختگان در ادامه اظهارات خود و در خصوص نحوه پرداخت وجوه درخواستی متهم عنوان می کردند که مبالغ را یا به صورت نقدی و یا از طریق واریز به شماره حساب بانکی پرداخت کرده اند . در مواردی نیز که قادر به تهیه پول مورد درخواست سودابه نمی شدند ، طلا و جواهرات خود را به او داده اند.

سرهنگ کارآگاه حسین خان بابایی ، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه اعلام این خبر با اشاره به ارزش 800 میلیون تومانی این پرونده ، گفت : با توجه به اظهارات مالباختگان و دیگر اقدامات پلیسی انجام شده از سوی کارآگاهان ، متهم در خیابان شریعتی ـ خیابان کلیم کاشانی شناسایی ، دستگیر و در حال حاضر تحقیقات تکمیلی از وی در دستور کار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.