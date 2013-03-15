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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۲

کلاهبرداری 800 میلیونی زن رمال به بهانه شکستن طلسم

کلاهبرداری 800 میلیونی زن رمال به بهانه شکستن طلسم

زن تبهکار که به بهانه شکستن طلسم، کلاهبرداری 800 میلیونی کرده بود از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با حضور تعدادی زن در دادسرای ناحیه 7 تهران و طرح شکایت تحت عنوان کلاهبرداری ، آنها در اظهارات اولیه خود عنوان داشتند که زنی به بهانه شکستن طلسم و مشکل گشایی ، از هر کدام از آنها مبالغ میلیونی و حتی چند ده میلیون تومانی گرفته اما در مشکلات آنها هیچگونه گشایشی صورت نگرفته است.

نماینده حقوقی مالباختگان که همگی آنها دارای وابستگی خانوادگی و خویشاوندی نیز هستند ، در اظهارات خود عنوان داشت : موکلین بنده در جلسات عمومی خانوادگی ، به صورت هفتگی با یکدیگر ملاقات کرده و متهم نیز در همین جلسات با طرح آشنایی و دوستی ، با مشکلات شخصی و خانوادگی آنها آشنا و به بهانه فال گیری و رمالی و رفع مشکلات ، اقدام به گرفتن پول از آنها کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری و به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 7 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با ارجاع پرونده به پایگاه سوم پلیس آگاهی ، کارآگاهان به تحقیق از مالباختگان و شکات پرونده پرداختند . در جمع بندی به دست آمده از اظهارات مالباختگان ، کارآگاهان در جریان دقیق شیوه و شگرد کلاهبرداری از سوی متهم قرار گرفتند.

تحقیقات نشان داد،زنی به نام "سودابه . ذ" 41 ساله با طرح دوستی و حضور در جلسات هفتگی مالباختگان که همگی از اعضای خانواده و بستگان یکدیگر هستند ، با آنها رابطه دوستی برقرار داده و پس از بدست آوردن اطلاعات متفاوت از مالباختگان و بیشتر اطرافیان آنها اعلام می کرد که این افراد جادو شده و نیاز به باز کردن طلسم و جادو دارند . به همین خاطر به بهانه بازگشاشی مشکلات ، شکات را ترغیب به پرداخت پول می کرد.

 

مالباختگان در ادامه اظهارات خود عنوان داشتند که متهم  مدعی شده که طریقه ابطال برخی از جادو و طلسم ها را نداشته و بلد نیست اما افرادی را می شناسد که آنها قادر به شکستن طلسم های سنگین هستند و به همین بهانه وجوه متعددی از مالباختگان دریافت کرده و حتی گاهی با وجود رفع نشدن مشکلات افراد ، سودابه مدعی می شد که طلسم دیگری برای فرد مورد نظر وجود دارد که دوباره با طرح این موضوع ، وجوه دیگری از افراد دریافت کرده است.

مالباختگان در ادامه اظهارات خود و در خصوص نحوه پرداخت وجوه درخواستی متهم عنوان می کردند که مبالغ را یا به صورت نقدی و یا از طریق واریز به شماره حساب بانکی پرداخت کرده اند . در مواردی نیز که قادر به تهیه پول مورد درخواست سودابه نمی شدند ، طلا و جواهرات خود را به او داده اند.

سرهنگ کارآگاه حسین خان بابایی  ، رئیس پایگاه سوم  پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه اعلام این خبر با اشاره به ارزش 800 میلیون تومانی این پرونده ، گفت : با توجه به اظهارات مالباختگان و دیگر اقدامات پلیسی انجام شده از سوی کارآگاهان ، متهم در خیابان شریعتی ـ خیابان کلیم کاشانی شناسایی ، دستگیر و در حال حاضر تحقیقات تکمیلی از وی در دستور کار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

کد مطلب 2018892

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