کلاهبرداری 7 میلیاردی اعضای یک خانواده/ پلیس در تعقیب متهمان

به گزارش خبرنگار مهر، 22 آذر امسال تعدادی از مالباختگان با مراجعه به کلانتری 148 انقلاب به مأموران اعلام کردند که مدیر عامل یک شرکتی خصوصی ، به بهانه سرمایه گذاری اقدام به دریافت پول کرده اما به تعهدات مالی خود عمل نکرده است.

با توجه به اظهارات مالباختگان و نماینده حقوقی آنان در خصوص کلاهبرداری از سوی اعضای این شرکت ، مأموران اقدام به دستگیری رئیس هیئت مدیره شرکت به نام "بهناز . ر" 42 ساله - همسر مدیر عامل شرکت - کردند .

با دستگیری بهناز، شکات پرونده به همراه متهم در دادسرای ناحیه 6 تهران حاضر شدند . نماینده حقوقی در اظهارات اولیه خود عنوان داشت : "اعضای یک خانواده به اسامی "محمد . ر" - مدیر عامل شرکت - ، "بهناز . ر" -رئیس هیئت مدیره- و "حمیدرضا . ر" ، با تأسیس یک شرکت خانوادگی تحت عنوان "شرکت میلاد پرتو محمد" ، از طریق نشر آگهی و به بهانه سرمایه گذاری در زمینه تولید CD و قاب CD اقدام به تحصیل مبلغی در حدود 7 میلیارد تومان کرده ، اما به تعهدات مالی خود مبنی بر پرداخت سود سرمایه گذاری عمل نکرده و متواری شده اند .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به اداره چهاردهم ، تمامی مالباختگان در اظهارات مشابهی عنوان داشتند که هر یک از آنها مبالغ چند ده میلیون تومانی را به منظور سرمایه گذاری در اختیار مدیرعامل شرکت "میلاد پرتو محمد" قرار داده ، اما وی پس از گذشت تنها چند ماه دیگر اقدامی برای انجام تعهدات مالی خود نکرده و متواری شده است.

وکیل شکات در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : آقایان "حمیدرضا و محمد . ر" و خانم "بهناز . ر" ، با تشکیل شرکت "میلاد پرتو محمد" ، با تبلیغات گسترده و اعلام 16 سال سابقه بازرگانی ، اقدام به کلاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان کرده اند . مبلغ کلاهبرداری شده بیش از 5/6 میلیارد تومان بوده درحالیکه کلیه ارزش اموال شرکت ، حتی به یک میلیارد تومان نیز نمی رسد . بنا بر اظهارات بهناز . ر ، شرکت از خرداد ماه سال جاری فعالیت نداشته ، در حالیکه بیش از 70 درصد از مالباختگان بعد از این تاریخ ، مورد فریب متهمان قرار گرفته اند که این موضوع نیز خود دلیل قابل توجهی برای کلاهبرداری است.

یکی از مالباختگان نیز در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : از طریق درج آگهی روزنامه ، در جریان امکان سرمایه گذاری در یک شرکت خصوصی در زمینه تولید CD و قاب CD قرار گرفتم . پس از مراجعه به دفتر شرکت در میدان انقلاب ، سرانجام یکم اردیبهشت قرارداد از سوی مدیرعامل شرکت به نام آقای "محمد .ر" تنظیم شد و بنده مبلغ 200 میلیون تومان در اختیار شرکت میلاد پرتو محمد قرار دادم که این شرکت تنها دو ماه ، سود 5 درصد را پرداخت کرد و در حال حاضر 6 ماه است که مدیران شرکت فراری هستند.

سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان ، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به تعدد مالباختگان ، ارزش میلیاردی پرونده و متواری بودن دو متهم اصلی پرونده ، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر این دو متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است . به همین خاطر از تمام شهروندان که موفق به شناسایی تصاویر متهمان شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص مخفیگاه و یا محل های تردد متهمان را از طریق شماره تماس 51055514 ، در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند . همچنین از دیگر شکات و مالباختگان احتمالی که موفق به شناسایی متهمان شدند ، دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.