هزار و 500کیلومتر راه در استان زنجان وجود دارد

علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سهم استان زنجان از کل راههای کشور 1,8 درصد است.
وی ادامه داد: نسبت به چند دهه اخیر راههای استان چند برابر شده است.
مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان راه را یکی از سرمایه های ملی و عامل توسعه اقتصادی یک کشور یاد کردوگفت: هر چقدر به توسعه شبکه راهها گام برداشته شود کشور در همه حوزه ها توسعه پیدا می کند.
رحمتی تاکیدکرد: توسعه شبکه راهها در کشور یکی از مهم ترین شاخصهای توسعه اقتصادی محسوب می شود.
وی در ادامه افزود: درسال گذشته 5 میلیون تن کالا از استان زنجان جابجا شده است.
مدیر کل سازمان حمل و نقل پایانه های استان زنجان یادآورشد: دومیلیون و 700 هزار نفرازابتدای سال تاکنون از استان جابجا شده است.
رحمتی گفت: در راستای توسعه سیستم حمل حمل و نقل هوشمند و کاهش هزینه در 29 مهرماه سالجاری 20 دستگاه دوربین نظارت تصویری به بهره برداری رسید و تا پایان سال 7 دستگاه دیگر هم اضافه می شود.
وی از راه اندازی استودیو خبری در سال آینده در این سازمان خبر داد.
نظر شما