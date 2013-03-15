هزار و 500کیلومتر راه در استان زنجان وجود دارد

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان ، از وجود 200 کیلومتر آزاد راه ،65 کیلومتر بزرگراه،377 کیلومتر راه اصلی و 18 کیلومتر راه فرعی در استان زنجان خبر داد و گفت: در مجموع راههای استان زنجان هزار و 500 کیلومتر است.