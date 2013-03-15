  1. استانها
  2. زنجان
۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۵۱

رحمتی:

هزار و 500کیلومتر راه در استان زنجان وجود دارد

هزار و 500کیلومتر راه در استان زنجان وجود دارد

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان ، از وجود 200 کیلومتر آزاد راه ،65 کیلومتر بزرگراه،377 کیلومتر راه اصلی و 18 کیلومتر راه فرعی در استان زنجان خبر داد و گفت: در مجموع راههای استان زنجان هزار و 500 کیلومتر است.

علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سهم استان زنجان از کل راههای کشور 1,8 درصد است.

وی  ادامه داد: نسبت به چند دهه اخیر راههای استان چند برابر شده است.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان راه را یکی از سرمایه های ملی و عامل توسعه اقتصادی یک کشور یاد کردوگفت: هر چقدر به توسعه شبکه راهها گام برداشته شود کشور در همه حوزه ها توسعه پیدا می کند.

رحمتی  تاکیدکرد: توسعه شبکه راهها در کشور یکی از مهم ترین شاخصهای توسعه اقتصادی محسوب می شود.

وی در ادامه افزود: درسال گذشته 5 میلیون تن کالا از استان زنجان  جابجا شده است.

مدیر کل سازمان حمل و نقل پایانه های استان زنجان  یادآورشد: دومیلیون و 700 هزار نفرازابتدای سال  تاکنون از استان جابجا شده است.

رحمتی  گفت: در راستای توسعه سیستم حمل حمل و نقل هوشمند و کاهش هزینه در 29 مهرماه سالجاری 20 دستگاه دوربین نظارت تصویری به بهره برداری رسید و تا پایان سال 7 دستگاه دیگر هم اضافه می شود.

وی از راه اندازی استودیو خبری در سال آینده در این سازمان خبر داد.

کد مطلب 2018894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها