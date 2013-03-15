معرفی شهروند نمونه/ افتتاح خیابان خبرنگار جم

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز جم با برگزاری برنامه‌های مختلف و متنوعی در شهرستان جم برگزار شد که می‌توان به برنامه‌هایی چون ارائه مقالات، اجرای سرود روز جم، افتتاح خیابان خبرنگار در شهر جم و نصب بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران در استان بوشهر اشاره کرد.

یکی از برنامه‌های مهم این همایش را می‌توان ارائه مقالات ارسال شده به دبیرخانه علمی همایش عنوان کرد که چهار مقاله به همین مناسبت در این همایش ارائه شد که این آئین با حضور فرماندار جم، بخشدار مرکزی، شهردار و اعضای شورای شهر جم و جمعی از مردم این شهر برگزار شد.

خانواده‌ای که همه اعضای فرزندان خود را اهدا کرده بودند شهروند نمونه جم شدند

در ادامه همایش روز جم، آئینی در تالار شهید خاتمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جم برگزار شد.

دکتر حسن دانایی‌فرد استاد دانشگاه تربیت مدرس در این آئین بر لزوم تحصیل جوانان جمی در دانشگاه‌های بزرگ کشوردر تهران تاکید کرد و گفت: نباید خود را محصور در دانشگاه‌های شهرستان جم کنید زیرا پیشرفت آینده شما مرهون تحصیل در دانشگاه‌های مشهور کشور است.

فرماندار شهرستان جم نیز در این آئین مسائل فرهنگی را از جمله برنامه‌های اصلی دانست که در جم باید بر روی آن سرمایه گذاری کرد.

عبدالرسول زارع در ادامه جم را شهری با فرهنگ و پیشینه علمی و فرهنگی قوی دانست که می بایست در این زمینه برنامه ریزی مناسبی کرد.

سید علیرضا سجادی زاده رئیس شورای شهرجم نیز ضمن قدردانی از حضور میهمانان همایش روز جم، گزارشی از برنامه‌های هفته منتهی به روز جم ارائه کرد.

در پایان این مراسم به‌صورت مشترک خسرو حسینی و زهرا یگانه پدر و مادر مرحوم محمد حسینی که به دلیل مرگ مغزی اعضای وی به نیازمندان اهدا شده بود، به عنوان شهروند نمونه معرفی شدند.

همچنین حسین غریبی مربی کشتی جم به عنوان مربی نمونه، سید یاسر حسینی ورزشکار رشته کاراته به عنوان ورزشکار نمونه، صفر رحمانی پور به عنوان زنبور دار نمونه، خانم یوسفی به‌عنوان هنرمند نمونه، صدیقه قاسمی به عنوان معلم نمونه،

پریزاد مرادی به‌عنوان شاعر نمونه و سجاد بهزادی، فرشید فرهنگ دوست، حسن محمد زاده، احمد نوبخت و سید علی موسوی نژاد به عنوان نویسندگان مقالات برتر تجلیل شدند.

گروه سرودی نیز از تهران قطعه شعری که سروده محمد ولی زاده بود را به عنوان سرود جم در سالن اجرا کرد.

افتتاح خیابان خبرنگار در جم

در آستانه روز جم در آئینی با حضور زارع فرماندار جم، علمداری شهردار جم، اعضای شورای اسلامی شهرجم و بخش مرکزی خیابان خبرنگار در شهر جم افتتاح شد.

سید احمد علمداری شهردار جم در این آئین گفت: این خیابان با اعتباری معادل ۸۵۰ میلیون ریال به طول ۲۳۰ متر و عرض ۲۰ متر که شامل ۱۲ متر سواره رو و هشت متر فضای سبز و پیاده رو است، احداث شده است.

وی خبرنگاران را از اقشار سخت‌کوش و ساعی جامعه خواند و نام‌گذاری این خیابان را در راستای قدردانی از زحمات آنها دانست.

فرماندار جم نیز در این مراسن ضمن قدردانی از شهردار و شورای شهر جم، خبرنگاران را قشری تلاش‌گر خواند که وظیفه مهم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه را برعهده دارند.

نصب بزرگترین پرچم استان بوشهر بر فراز تپه چگاسه جم

در ادامه برنامه‌های روز جم، با حضور مسئولان شهرستان جم بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران در استان بوشهر در شهرستان جم نصب شد.

سید احمد علمداری شهردار جم در این مراسم گفت: این پرچم ۹۶ متر مربع بوده و بر روی پایه ای به ارتفاع ۳۰ متر و بر فراز تپه چگاسه نصب شده است.