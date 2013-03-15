خاتمی و احمدی نژاد با شعارهای انقلابی روی کار آمدند/ هاشمی می خواهد خود را منجی نشان دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی پنج شنبه شب در همایش خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت استان خوزستان در مسجد ارشاد اهواز اظهار کرد: کشور ما در میانه راه ایجاد یک حکومت اسلامی الگو برای سایر دنیا قرار دارد و بی شک راه پیش رو، سخت تر از راه طی شده است.

وی افزود: برای رسیدن به چنین حکومت الگویی، باید با تمسک به اسلام ناب محمدی و نصب العین قراردادن آرمان امام خمینی(ره) و بیانات رهبر انقلاب اسلامی همانند شهیدان هشت سال دفاع مقدس به صورت جهادی عمل کنیم. امروز ما فاصله فراوانی با آرمان شهدا داریم و باید سعی کنیم این فاصله را کوتاه تر کنیم.

مولفه های قدرت و اقتدار نظام

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه کشور امروز در اوج قدرت داخلی و تهدید بیرونی قرار دارید، تصریح کرد: مولفه های قدرتی که امروز نظام از آنها بهره می برد را می توان به دو شکل تقسیم کرد. یک مولفه قدرت از جنس موقعیت سوق الجیشی، در اختیار داشتن منابعی مثل نفت و گاز و حضور در منطقه مهمی مثل خاورمیانه است که همواره با این کشور بوده است ولی تولد یک جریان فکری و اعتقادی مهمترین مولفه قدرت کشور است که با پیروزی انقلاب اسلامی متولد شده و ایران را به قطب مقابله با جریان سلطه در دنیا تبدیل کرده است.

زاکانی با تاکید بر اینکه نظام ایران در 34 سال اخیر همواره بر قدرت خود افزوده است، عنوان کرد: به گواه رسانه های خارجی، ایران به چندین دلیل در راه رسیدن به قدرت به افول نرسیده است. کوتاه نیامدن از اصول و عقاید اصولی، کوتاه نیامدن در مسئله هسته ای و تحمیل اراده خود بر کشورهای غربی، ابداع روزانه یک فناوری و حل شدن پیچیدگی های سیاسی در ایران با یک کلمه از سوی رهبر انقلاب از نمونه های در اوج بودن ایران در 34 سال اخیر است.

شعار هاشمی ، خاتمی و احمدی نژاد برگرفته از انقلاب بود اما درست عمل نکردند

وی به تحلیل گفتمان دولتهای بعد از انقلاب اسلامی در کشور پرداخت و گفت: دولت هاشمی با شعار شکوفایی اقتصادی، دولت خاتمی با شعار آزادی اندیشه سیاسی و دولت احمدی نژاد با شعار عدالت و مبارزه با فقر و فساد روی کارآمد که اتفاقا هر سه شعار از آرمان های جدی انقلاب اسلامی به شمار می رفتند. اما مشکل دولتهای خاتمی و هاشمی این بود که روش اجرای شعارهای آنها که برخاسته از انقلاب بود، متد غربی و نه اسلامی بود و این امر و شیوه اجرایی کردن این شعارها، کشور را با یک انحراف بزرگ مواجه کرد و ما در این مدت با آسیبهای جدی و زیرساختی مواجه شدیم زیرا اشکال کار این دو دولت به رویکرد آنها برمی گشت.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ادامه داد: همین انحرافات بود که وقتی اصولگرایان در سال 84 در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شدند رهبر انقلاب فرمودند که قطار کشور به مسیر خود بازگشت. ولی دولت احمدی نژاد دچار اشکال عملکردی شد و هر چند خیر و برکت فراوانی در این دولت مشاهده شد ولی آسیب هایی هم متوجه کشور شد هر چند اصول ما آسیب ندید.

این نماینده اصولگرای مجلس اظهار کرد: اصولگرایان هم اکنون توسعه بر مبنای اسلامی را مدنظر قرار داده اند در حالیکه مخالفان آنها توسعه غربی را سرلوحه فعالیت های خود قرارداده اند. توسعه اصولگریان برگرفته از اسلام ناب محمدی و تعالیم اهل بیت(ع)، امام و رهبری است و بی شک تنها راه نجات کشور همین متد توسعه است.

هاشمی می خواهد کشور را در سراشیبی سقوط و خود را منجی نشان دهد

زاکانی عنوان کرد: هم اکنون نظام سلطه، ضد انقلاب، دشمنان، هاشمی و دوستانش، عناصر دوم خردادی و فتنه در مقابل این شیوه توسعه اصولگرایان به شدت صف آرایی کرده اند و اینگونه القا می کنند که کشور به بن بست رسیده و این اصولگرایان هستند که کشور را به این نقطه رسانده اند. این افراد کارهای خوب دولت را نمی بینند و در مقابل ضعف های آن را به شدت بزرگ می کنند و در نهایت نتیجه می گیرند که قدرت گرفتن اصولگرایان یعنی همین وضعی که امروز در کشور مشاهده می شود.

وی ادامه داد: تلاش هاشمی این است که کشور را در سراشیبی سقوط نشان دهد و خود را عنصری نجات بخش معرفی کند در حالیکه در زمان دولت وی، با اتکاء بر مدل توسعه غربی، دولت را با یک تورم سرسام آور تحویل داد.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی عنوان کرد: بازنگری در گذشته و دقت در آینده برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در کشور مهم است و انتظار می رود مردم در این خصوص دقت لازم را داشته باشند.

شعار فتنه و انحراف «انتخابات آزاد» است

زاکانی به تحرکات گروه انحرافی در آستانه انتخابات اشاره کرد و گفت: این گروه با انواع ترفندها همانند چراغ سبز نشان دادن به آمریکا، تخریب رقبا و خرج پول های فراوان قصد دارند بین مردم محبوبیت به دست بیاورند و آنها نیز همانند فتنه گران با شعار «انتخابات آزاد» وارد عرصه می شوند.

در انتخابات شوراها اصولگرایان لیست واحد ارائه دهند

وی به استراتژی اصولگرایان برای دو انتخابات آینده اشاره کرد و گفت: در انتخابات شورای شهر اصولگرایان باید به سمت وحدت پیش بروند تا نتیجه تلخ انتخابات دوره گذشته شورای های شهر برای آنها تکرار نشود. در انتخابات گذشته اصولگرایان در شهر شیراز پنج لیست، در کرمان سه لیست و تهران سه لیست ارائه کردند در حالیکه رقیب تنها با یک لیست در این شهرها وارد انتخابات شد و موفقیت هایی کسب کرد. نتیجه هم این شد که ما در هفت استان انتخابات را به عناصر دوم خردادی واگذار کردیم. البته این پیروزی ها ناشی از قوت و قدرت آنها نبود بلکه این نشانگر ضعف ما بود.

استراتژی وحدت یا تکثر اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری منوط به آینده است

زاکانی ادامه داد: با وجود این، در مورد انتخابات ریاست جمهوری اعتقاد دام وحدت یا تکثر را شرایط و صحنه به وجود آمده به ما اعلام می کند. اگر آینده کشور و جهت گیری های اصولی انقلاب ما از سوی مخالفان، منحرفان و فتنه گران مورد تهدید قرار گرفت باید اصولگرایان به سمت وحدت حرکت کنند در غیراینصورت به نظر می رسد تکثر نامزدها پویایی نظام را می رساند.

نشان دادن چراغ سبز به آمریکا اشتباه است

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص رابطه با آمریکا نیز گفت: نشان دادن چراغ سبز به آمریکا ناثواب و اشتباه است زیرا آمریکا مظهر خونخواری و سلطه طلبی در جهان است. اگر آمریکا از وضع مساوی با ما وارد شود، به خطاهای گذشته خود اعتراف کند و برای ما مسجل شود که این مذاکره به نفع نظام است؛ مذاکره با این کشور به ضرر ما نیست ولی در شرایط فعلی در این مذاکره چنین شرایطی دیده نمی شود.