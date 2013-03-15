60 دانشگاه و پژوهشگاه درگیر طرح های کلان ملی/ انتقاد از بودجه پژوهش 92

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد در حاشیه جلسه کمیسیون شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران، مروری بر موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌های شورا در سال جاری را از موضوعات مطرح در این جلسه ذکر کرد و افزود: تصویب طرح‌های کلان ملی، تقسیم آن میان دانشگاه‌ها، پرداخت اولیه اعتبارات به این طرح‌ها و شکل گیری و ساماندهی طرح‌ها از جمله موفقیت‌های بزرگ شورا در سال جاری بوده که توانسته فرهنگ جدیدی را در حوزه پژوهش‌های کاربردی ایجاد کند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد طرح‌های کلان را 40 طرح ذکر کرد و ادامه داد: در حال حاضر این تعداد طرح از سوی 60 دانشگاه و پژوهشگاه کشور و با مشارکت همه دستگاه‎‌های اجرایی کشور در حال اجرایی شدن است.

وی با بیان اینکه فاز صفر که شامل مطالعات اولیه طرح می‌شود، آغاز شده است، اضافه کرد: منابع اولیه پرداخت این طرح‌ها پرداخت شده و این آمادگی است که در سال آینده جهش اساسی در اجرای این پروژه‌ها داشته باشیم.

عدم موفقیتها در سال 91

مهدی نژاد با اشاره به عدم موفقیت‌های شورا در سال جاری، اظهار داشت: در سال جاری با وجود قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که احکام بسیار روشنی در زمینه توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و متناسب با آن اقتصاد دانش بنیان دارد و قرار بود در کشور اجرایی شود ولی اجرای آن محقق نشد.

ارائه گزارش عملکرد پژوهشی به مجلس

مهدی نژاد با اشاره به تدوین سند نیازمندی‌ها و تعیین اولویت‌ها و سیاست‌ها در حوزه پژوهش و فناوری، خاطر نشان کرد: این سند با مشارکت همه ذی نفعان به منظور انسجام فعالیت‌های پژوهشی سودمند تهیه و منتشر شد.

وی تهیه گزارش‌ عملکرد پژوهشی و ارسال آن به مجلس را از دیگر اقدامات شورا در سال جاری نام برد و یاداور شد: در تهیه این گزارش کلیه دستگاه‌های اجرایی همکاری کردند و پس از تهیه و تصویب آن در دبیر خانه شورای عتف به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

آخرین وضعیت سامانه ملی سمات

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، داده‌ها و اطلاعات درست و به موقع را پایه اصلی یک برنامه ریزی صحیح و کوتاه مدت در یک کشور دانست و ادامه داد: با توجه به پیچیدگی‌هایی که در مدیریت جامعه وجود دارد، وجود اطلاعات درست بسیار مفید است از این رو سامانه ملی سمات (سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتی) از سال 84 تاسیس شد، در حال حاضر به بهره برداری رسیده است.

وی از برنامه‌های این شورا در زمینه تقویت این سامانه خبر داد و اضافه کرد: ما در فکر تقویت و جایگاه این سامانه هستیم تا بتوانیم گزارش‌هایی را به صورت‌هایی برای گروه‌های مختلف در زمینه پیشرفت علم و فناوری ارائه دهیم.

مهدی نژاد ادامه داد: در این جلسه راهکارها و پیشنهاداتی در زمینه ارتقای سامانه مدیریت اطلاعات علمی ارائه شد تا این امر در سال آینده محقق شود.

تلاش برای بهبود پوششها در حوزه های مختلف

مهدی نژاد ارائه گراش عملکرد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش را از دیگر موضوعات جلسه شورای عتف عنوان کرد و گفت: رنگ و پوشش‌ها کاربردهای وسیعی در حوزه‌های مختلف چون صنایع غذایی، تجهیزات و مصنوعات، ساحتمان‌ها و سازه‌ها دارد و جز کلیدی‌ترین ماده مصرفی است که در موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ مورد تحقیق و توسعه قرار گرفته است. موضوعات پوشش که سطوح مختلفی که برای زیبایی و جلوگیری از خوردگی و خرابی مطرح است.

وی با تاکید بر اینکه این موسسه در سال‌های اخیر جهت گیری خوبی به سمت تجاری سازی دستاوردهای خود و ایجاد شرکت‌های دانش بنیان داشته، ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده شتاب رشد آن در این زمینه بیشتر شود.

کاهش بودجه در لایحه بوجه 92

مهدی نژاد با اشاره به اعتبارات پژوهشی در لایحه بودجه 92 با تاکید بر اینکه این بودجه بر اساس بودجه سال 90 تدوین شده است، گفت: در این لایحه بودجه پژوهشی از لحاظ کمی در مقایسه با سال 91 سرجمع خیلی تغییری نکرده است ولی توزیع آن متفاوت شده است.

وی میزان بودجه پژوهشی در این لایحه را حدود 3 هزار میلیارد تومان دانست و اظهار داشت: نحوه توزیع اعتبارات پژوهشی دست ما را در خیلی از جاها کوتاه کرده است به عنوان نمونه در معاونت پژوهش وزارت علوم و پارک‌های علم و فناوری اعتبارات کاهش یافته و بودجه پژوهشی در برخی از دانشگاه‌ها و موسسات پژوهش رشد منفی داشته است.

معاون پژوهشی وزارت علوم میزان اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی در لایحه را 75 میلیارد تومان دانست و ادامه داد: بند نیم تا 3 درصد نیز برای این صندوق در لایحه پیش بینی شده است.