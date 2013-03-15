نتایج مسابقات دومینو دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین دوره مسابقات ملی دومینو تیم "1392" از دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کسب مقام اول این دوره از مسابقات شد.



در چهارمین دوره مسابقات ملی دومینو تیم کارون از دانشگاه اهواز موفق به کسب مقام دوم، تیم دوماینو از دانشگاه تهران سوم و تیم‌های Mechaleum و "دارودسته بساز بنداز" از دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ترتیب مقام چهارم و پنجم را کسب کردند.



در چهارمین دوره مسابقات ملی دومینو 64 تیم از دانشگاه‌های سراسر کشور حضور داشتند.