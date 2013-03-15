  1. دانشگاه و فناوری
۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

نتایج مسابقات دومینو دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نتایج مسابقات دومینو دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تیم دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در چهارمین دوره مسابقات ملی دومینو مقام اول را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین دوره مسابقات ملی دومینو تیم "1392" از دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کسب مقام اول این دوره از مسابقات شد.

در چهارمین دوره مسابقات ملی دومینو تیم کارون از دانشگاه اهواز موفق به کسب مقام دوم، تیم دوماینو از دانشگاه تهران سوم و تیم‌های  Mechaleum و "دارودسته بساز بنداز" از دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ترتیب مقام چهارم و پنجم را کسب کردند.

در چهارمین دوره مسابقات ملی دومینو 64 تیم از دانشگاه‌های سراسر کشور حضور داشتند.

کد مطلب 2018904

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