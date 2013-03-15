آغاز رقابتهای رباتیک در فروردین ماه 92

به گزارش خبرنگار مهر، از 16 تا 18 فروردين ماه 1392 در نمايشگاه بين‌المللی تهران هشتمين دوره مسابقات بين‌المللی روبوكاپ آزاد ايران و پنجمين سمپوزيوم بين‌المللی رباتيک و هوش مصنوعی برگزار خواهد شد.



در اين دوره از مسابقات 950 تيم ثبت نام كردند که از این تعداد 650 تيم پذيرفته شدند. از اين تعداد 36 تيم از كشورهای آلمان، ايتاليا، آمريكا، هلند، تركيه، ژاپن، جمهوری چک، يونان، مكزيک، چين، هند و پاكستان برای حضور در مسابقات ثبت نام کردند.



در بخش سمپوزیوم بین المللی هوش مصنوعی نیز 170 مقاله پذیرش شده است كه رشد 400 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.



در این دوره تیم‌هایی از موسسه تكنولوژی چوانگ چین، PORTO پرتغال، تگزاس آستين امريكا و ميامي امريكا، CIT3D از موسسه تکنولوژی چوانگ چو چین، هامبولت برلین آلمان و آمستردام هلند با تیم‎‌هایی از دانشگاه‌های اميركبير، علم و صنعت، خواجه نصير، شهيد بهشتی، فردوسی مشهد، شاهد و دانشگاه‌های آزاد اسلامی تهران مركز، قزوين، خوراسگان اصفهان و علوم تحقيقات تهران به رقابت می‌پردازند.



