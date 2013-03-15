كاهش 10درصدي سرقت سيم برق و كابل مخابرات در فارس

به گزارش خبرگزاري مهر، سردار سيروس سجاديان در تشريح اين خبر گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت سيم برق و كابل مخابرات در استان فارس بويژه شهرستان شيراز،‌موضوع در دستور كار فرماندهي انتظامي فارس قرار گرفت و با اقدامات پيشگيرانه كه پليس فارس در اين خصوص انجام داد در 10 ماهه اول سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 10درصد اين سرقتها كاهش داشت.

وي افزايش تعداد گشتي هاي پليس در ساعات مختلف از شبانه روز ‌تعامل با حراست شركت توزيع برق و اداره مخاربرات، اقدامات اطلاعاتي پليس و .... را سبب كاهش اين سرقتها عنوان كرد و افزود: با همكاري مردم، شركت توزيع برق و ادراه مخابرات استان چه در شيراز و چه در ساير شهرستانهاي استان، ماموران موفق شدند تعدادي از سارقان را چه در هنگام سرقت و چه پس از سرقت شناسايي و دستگير كنند.

فرمانده انتظامي فارس اظهار كرد: بيشترين سرقتهاي سيم برق و كابل مخابرات در اين مدت به ترتيب در شهرستان شيراز، داراب، مرودشت و سپيدان بوقوع پيوسته كه اين سرقت ها در كل استان طي 10 ماهه اول سال، 10درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

سردار سجاديان افزود: طبق آمار اعلام شده از طرف شركت مخابرات سرقت كابل مخابرات طي اين مدت، 14درصد به نسبت سال قبل كاهش داشته و بيشترين وقوع نيز به ترتيب در شيراز، داراب و مرودشت بوده است.

سردار سجاديان ضمن تشكر از همكاري مردم و شركت توزيع برق و ادراه مخابرات، در پيشگيري و كشف اين سرقت ها از شهروندان درخواست كرد هرگونه موارد مشكوك در اين خصوص را از طريق تلفن 110 به پليس اطلاع تا سارقان دستگير و جهت اعمال قانون به مراجع قضايي معرفي شوند.

کشف127 کيلو گرم ترياک در فارس

127 کيلوگرم ترياک توسط ماموران انتظامي فارس در شهرستان هاي اقليد، جهرم، ني ريز، داراب، كازرون و لامرد كشف شد.

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر فارس با اعلام اين خبر گفت: ماموران انتظامي فارس با انجام اقدامات اطلاعاتي طي چند عمليات جداگانه مقدار 127 كيلوگرم ترياك در شهرستان هاي اقليد، جهرم، ني ريز، داراب، كازرون و لامرد كشف كردند.

سرهنگ محمد اسماعيل مصري با بيان اينكه اين مواد در بازرسي از شش دستگاه خودرو و سه باب منزل كشف شده،‌افزود: در اين رابطه شش دستگاه خودرو سواري توقيف و تعداد شش نفر قاچاقچي و سه خرده فروش موادمخدر نيز دستگير شدند .

دستگیری متهم فراری در مرودشت

متهم فراری که جرایم متعددی را در شهرستان مرودشت مرتکب شده بود، پس از یک سال و نیم فرار، توسط پلیس دستگير شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت در تشریح این خبر گفت: ماموران پاسگاه انتظامی ابرج ، از حضور متهم فراری و تحت تعقیب به نام "ص – س" در یکی از روستاهای اطراف شهرستان مرودشت مطلع شدند.

سرهنگ علي شیبانیان افزود: ماموران، با توجه به احکام متعدد قضایی مبنی بر جلب و دستگیری متهم، بلافاصله در محل حاضر و متهم به محض مشاهده ماموران از محل متواری شد.

وی گفت: با تلاش ماموران و بکارگیری تدابیر خاص پلیسی متهم دستگیر شد.فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت ادامه داد: حمل سلاح غیر مجاز، صدورچک بلامحل، نزاع و درگیری، تهدید با چاقو، کلاهبرداری و ده ها مورد دیگر از جمله جرایم ارتکابی متهم است.

سرهنگ شیبانیان بيان کرد: دستگيري متهمان متواري در دستور كار انتظامي شهرستان مرودشت قرار دارد و در صورتي كه اين افرادجهت برخورداري از رافت اسلامي خود را به مراجع قضايي و انتظامي معرفي نكنند ‌توسط پليس دستگير و تحويل مراجع قضايي خواهند شد.