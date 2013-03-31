خواندن آثار ژاپنی در تعطیلات ایرانی/ شمال، جنوب یا خارج از کشور؟

بهنام تشکر بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر پیشنهاد نوروزی خود برای مردم در هفته پایانی تعطیلات را اینگونه مطرح کرد: برای مطالعه در نوروز کتاب‎های هاروکی موراکامی نویسنده ژاپنی را پیشنهاد می‎کنم. از میان آثارش خواندن داستان کوتاه "دیدن دختر صد درصد دلخواه در یک صبح زیبای ماه آوریل" می‎تواند تجربه خوبی باشد.

او که متولد و بزرگ شده بندرانزلی اما اصالتا آذری‌زبان است، ادامه داد: اگر مردم بخواهند در نوروز به سفر بروند نیز چند پیشنهاد برایشان دارم. اگر شمال می‎روند سمت گرگان بروند که آب و هوای بهتری دارد. اگر هم دوست داشتند غذاهای شمالی بخورند حتما سری به بندر انزلی بزنند.

بازیگر نقش دکتر نیما در "ساختمان پزشکان" یادآور شد: اگر جنوب ایران را برای سفر انتخاب می‎کنند کیش بروند یا اگر می‏‌خواهند از آب و هوا حسابی لذت ببرند شیراز یکی از بهترین پیشنهادات است.

تشکر یک پیشنهاد برای سفر خارجی هم داشت: برای آنهایی که وضع دلارشان خوب است و می‏‌خواهند به خارج از کشور بروند هم گوا را مثال می‌زنم. شهری در جنوب غرب هندوستان که آب و هوای گرمسیری دارد.



