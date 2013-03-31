خواندن آثار ژاپنی در تعطیلات ایرانی/ شمال، جنوب یا خارج از کشور؟

بهنام تشکر بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر پیشنهاد نوروزی خود برای مردم در هفته پایانی تعطیلات را اینگونه مطرح کرد: برای مطالعه در نوروز کتابهای هاروکی موراکامی نویسنده ژاپنی را پیشنهاد میکنم. از میان آثارش خواندن داستان کوتاه "دیدن دختر صد درصد دلخواه در یک صبح زیبای ماه آوریل" میتواند تجربه خوبی باشد.
او که متولد و بزرگ شده بندرانزلی اما اصالتا آذریزبان است، ادامه داد: اگر مردم بخواهند در نوروز به سفر بروند نیز چند پیشنهاد برایشان دارم. اگر شمال میروند سمت گرگان بروند که آب و هوای بهتری دارد. اگر هم دوست داشتند غذاهای شمالی بخورند حتما سری به بندر انزلی بزنند.
بازیگر نقش دکتر نیما در "ساختمان پزشکان" یادآور شد: اگر جنوب ایران را برای سفر انتخاب میکنند کیش بروند یا اگر میخواهند از آب و هوا حسابی لذت ببرند شیراز یکی از بهترین پیشنهادات است.
تشکر یک پیشنهاد برای سفر خارجی هم داشت: برای آنهایی که وضع دلارشان خوب است و میخواهند به خارج از کشور بروند هم گوا را مثال میزنم. شهری در جنوب غرب هندوستان که آب و هوای گرمسیری دارد.
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