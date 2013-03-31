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۱۱ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۵۸

پیشنهاد نوروزی هنرمندان به مردم

خواندن آثار ژاپنی در تعطیلات ایرانی/ شمال، جنوب یا خارج از کشور؟

خواندن آثار ژاپنی در تعطیلات ایرانی/ شمال، جنوب یا خارج از کشور؟

بهنام تشکر برای کسانی که می‎خواهند به شمال یا جنوب کشور بروند یا هوای سفر به خارج از کشور دارند، پیشنهادهای ویژه‌ای دارد البته تاکید می‌کند کتاب‌های هاروکی موراکامی هم بخوانند.

بهنام تشکر بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر پیشنهاد نوروزی خود برای مردم در هفته پایانی تعطیلات را اینگونه مطرح کرد: برای مطالعه در نوروز کتاب‎های هاروکی موراکامی نویسنده ژاپنی را پیشنهاد می‎کنم. از میان آثارش خواندن داستان کوتاه "دیدن دختر صد درصد دلخواه در یک صبح زیبای ماه آوریل" می‎تواند تجربه خوبی باشد.

او که متولد و بزرگ شده بندرانزلی اما اصالتا آذری‌زبان است، ادامه داد: اگر مردم بخواهند در نوروز به سفر بروند نیز چند پیشنهاد برایشان دارم. اگر شمال می‎روند سمت گرگان بروند که آب و هوای بهتری دارد. اگر هم دوست داشتند غذاهای شمالی بخورند حتما سری به بندر انزلی بزنند.

بازیگر نقش دکتر نیما در "ساختمان پزشکان" یادآور شد: اگر جنوب ایران را برای سفر انتخاب می‎کنند کیش بروند یا اگر می‏‌خواهند از آب و هوا حسابی لذت ببرند شیراز یکی از بهترین پیشنهادات است.

تشکر یک پیشنهاد برای سفر خارجی هم داشت: برای آنهایی که وضع دلارشان خوب است و می‏‌خواهند به خارج از کشور بروند هم گوا را مثال می‌زنم. شهری در جنوب غرب هندوستان که آب و هوای گرمسیری دارد.

 

کد مطلب 2018913

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