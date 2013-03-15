صبای قم در خانه مغلوب ملوان بندر انزلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ آزادگان مجری رقابت‌های لیگ‌های رده‌های سنی پایه فوتبال کشورمان، دور برگشت مسابقات لیگ برتر امید با انجام دیدارهای هفته چهارم از نیم فصل دوم شامگاه پنجشنبه پیگیری شد و مدعیان برای قهرمانی فوتبال امیدهای کشور به مصاف یکدیگر رفتند.

در شامگاه بیست و چهارمین روز اسفند ماه در حالی بازی‌های هفته چهارم از نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال امید در شهرهای مختلف کشورمان به انجام رسید که صبای قم یکی از مهمترین دیدارهای خانگی را برگزار می‌کرد و امید زیادی داشت که این بازی را با پیروزی تمام کند اما این اتفاق رخ نداد.

در هفته پانزدهم این مسابقات تیم امید فوتبال صبای قم میزبان یکی از تیم‌های مطرح و با سابقه حاضر در مسابقات لیگ دسته برتر امید فوتبال باشگاه‌های کشور یعنی ملوان بندر انزلی بود و در ورزشگاه تختی قم با رقیب قدیمی خود دیدار کرد اما در پایان با نتیجه دو بر یک مغلوب شد.

صبای قم و ملوان بندر انزلی در شرایطی برابر یکدیگر به میدان رفتند که صبای قم برای کسب دومین پیروزی این فصل به مصاف میهمان خود رفته بود و در طول زمان های بازی یکی از بهترین بازی های خود را به نمایش گذاشت اما بخت با این تیم یار نبود و توپ های مهاجمان این تیم به گل تبدیل نشد.

فوتبالیست های امید صبای قم در این بازی توانستند بازی خوبی ارائه کنند اما در استفاده از فرصت های متعدد گلزنی کم دقت بودند، ضمن اینکه تیم ملوان بندر انزلی نیز بارها در مقابل دروازه صبا صاحب فرصت گلزنی شد و از قضا دو بار نیز به گل رسید و در مجموع سه امتیاز این بازی را از آن خود کرد تا همانند بازی رفت تیم صبای قم را شکست داده باشد.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و ملوان بندر انزلی در هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر امید فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی در ورزشگاه تختی قم برگزار شد که صبایی ها تا کنون یک پیروزی، هشت تساوی و پنج باخت در کارنامه دارند و در بین تیم های انتهای جدولی ایستاده اند.

امسال تیم‌های فوتبال امید صبای قم، ذوب آهن اصفهان، سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان، برق شیراز، گسترش فولاد تبریز، شهرداری تبریز، نفت اهواز، نساجی مازندران، فجر شهید سپاسی شیراز، ملوان بندر انزلی و داماش گیلان در لیگ برتر امید کشور به مصاف یکدیگر می روند.