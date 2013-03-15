سعیدی کیا" آرامش، انسجام ملی و همکاری جهانی در دولت انقلاب اسلامی" را شعار انتخاباتی خود اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا، در نشست با تعدادی از صاحبنظران استان زنجان، انگیزه اصلی خود از ورود به انتخابات را اداره بهتر کشور عنوان کرد و گفت: پتانسیل های بسیاری در سطح کشور موجود بوده و می توان از این منابع غنی در مسیر رشد و اعتلای میهن اسلامی بهره مند شد.

وی در خصوص ائتلاف با سایر کاندیداهای ریاست جمهوری این امر را "زود" دانست و ادامه داد: ائتلاف خوب است ولی باید قبول کنیم که برای ائتلاف هنوز زود است.

سعیدی کیا با تاکید بر اینکه به هیج وجه کنار نخواهم کشید و تا آخر هستم افزود: با توکل به خدا تا آخر ایستاده ام.

وی با بیان این که آرامش،انسجام ملی و همکاری جهانی در دولت انقلاب اسلامی رویکرد و شعار من است، بیان کرد: فصل الخطاب همه تمام امور رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده و در صحت و وسقم دعای افراد در این زمینه باید به سابقه فعالیت آنان در طول سی سال گذشته مراجعه کرد.

سعیدی کیا ادامه داد:برای نمونه اگر کاندیدایی بر آزاداندیشی پس از پیروزی در انتخابات تاکید می ورزد باید کارنامه کاری او را مورد مطالعه قرار داده و مشاهده کرد در وزارت خانه ی خود آیا بر این عمل تقید داشته است یا خیر؟.

سعیدی کیا، ضمانت اجرایی وعده های انتخاباتی خود و تعهد خود به برنامه های وعده داده شده را عملکرد گذشته خود در سمت های قبلی عنوان کرد و تاکید کرد: همواره پیرو و در خط ولایت بوده ام و این مسئله را همیشه در عرصه های مختلف ثابت کرده ام.



نوسانات قیمت ارز ریشه در سوء تدبیرها دارد

وی افزود: نوسان قیمت ارز تنها منبعث از تحریم ها نبوده بلکه بیشتر به سوء تدبیر ها ارتباط می یابد که نیازمد اصلاح سیاست ها و رویکردهای رفتاری و ساختاری است.

سعیدی کیا افزود: متاسفانه بسیاری از نابسامانی ها در زیر چتر نفت و سوء مدیریت ها پنهان شده است که با به کار گیری خرد جمعی به خوبی قابل رفع است به شرط آن که به مردم اعتماد کنیم.

این کاندیدادای احتمالی ریاست جمهوری افزود:هیچ وقت عمکرد دولت های گذشته را تخطئه نکرده ام اما نباید این را هم از یاد برد که هر آنچه گذشتگان انجام دادند برای آبادنی کشور و فلاح و رستگاری مردم کافی نبوده است.

با ادغام وزارت خانه ها مخالفم

سعیدی کیا با بیان این که ادغام وزارت خانه ها عمل صحیحی نبود،تصریح کرد: بدترین ادغام ها،مربوط به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی است چرا که فعالیت های این دو نهاد با یکدیگر هیچ سنخیتی نداشته بلکه در بسیاری از مواقع رابطه معکوس با یکدیگر دارد.

وی گفت: با این ادغام اشتباه هر دو بخش کارآیی موثر خویش را از دست داده است که برای پیشگیری از چنین رخداد نا خوشایندی نخست باید هدف مشخص می شد تا در عمل شاهد چنین نابسامانی هایی نباشیم.

نوسان قیمت ارز ریشه در سوءتدبیر ها دارد

این کاندیدادای احتمالی ریاست جمهوری گفت: متاسفانه در دوران اخیر هیچ مدل مناسبی برای اقتصاد کشور نداشته و چالش های بسیاری را پیش رو داریم که عمده ترین آن ها قیمت ارز و معیشت مردم است.

سعیدی کیا افزود: نوسان قیمت ارز تنها منبعث از تحریم ها نبوده بلکه بیشتر به سوء تدبیر ها ارتباط می یابد که نیازمد اصلاح سیاست ها و رویکردهای رفتاری و ساختاری است.

وی با ابراز ناخرسندی از وصول مستقیم پول نفت در خزانه، ادامه داد: پول نفت باید در دست کارآفرینان قرار گیرد و در آمدهای حاصل از آن در قالب مالیات در خزانه جایگزین پول مستقیم نفت شود.

قانون هدفمندی یارانه ها نیازمند تعیین جایگزین مناسب است

سعیدی کیا با تاکید بر اصلاح ساختار در اقتصاد کشور متذکر شد: این مهم در بازه زمانی کوتاه مدت جواب نمی دهد و باید برای نیل به اهداف متعالی در اقتصاد برنامه ریزی دراز مدت داشته از تزریق پول نفت اجتناب شود.

وی گفت: بخشی از پول عظیم نفت در قالب یارانه ها در اختیار مردم قرار می گیرد که در ابتدای امر با استقبال عمومی مواجه شد اما متا سفانه پس از گذشت مدت زمان کوتاهی شیرینی آن به یغما رفته و اکثریت خواستار اصلاح و ضعیت فعلی هستند.

سعیدی کیا با بیان این که قانون هدفمندی یارانه ها نیازمند تعیین جایگزین مناسب است افزود: یکی از مشکلات بنیادین در خانواده ها بیماری های مختلف است که برای درمان آن هاهزینه ها ی گزافی پرداخت می شود که برای حل این مشکل می توان مبالغ پرداختی یارانه ها را در قالب بیمه در اختیار مردم قرار داد.

وی ادامه داد: این طرح در سه لایه قابل طرح است که در مرحله نخست همه مردم کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته و تامین اجتماعی پایه صورت می گیرد که اعتبار آن از طریق پول یارانه ها توسط دولت تامین می شود و در مراحل بعدی همچون بیمه تکمیلی از مردم یاری صورت می گیرد.

مدیربانک مرکزی باید مستقل باشد

سعیدی کیا افزود: مدیر بانک مرکزی وقتی دستوری عمل کند مدیریت او دچار تزلزل شده و جایگاه ارزشی خود را از دست می دهد و دیگر نخواهد توانست در قبال تسهیلات خود در واحد های خدماتی پاسخگو باشد.

به گفته سعیدی کیا در نظام بانکداری باید مدیر مستقل بوده و ارزش حرفه ای برای کار خود قائل باشد و همچنین در سیستم بانکداری طبق قانون عمل شود.

عزل های غیر منطقی شان مدیریت کشور را زیر سوال برده است.

این کاندیدای دور یازدهم ریاست جمهوری گفت: برای نمونه وقتی" وقتی در ورزشگاهی بر می گردند و می گویند آیا از وزیرتون رضایی هستید اگه نیستید گوشش را بیپچانم"،" وزیر امور خارجه در مسافرت خارجی از سمت خویش عزل می شود، شان مدیریت کشور زیر سوال رفته و وجهه نا خوشایندی در اذهان عمومی نقش می بندد".

سعیدی کیا فراهم سازی بستر مناسب فعالیت های اقتصادی برای کارآفرینان و مدیران را از وظایف دولت هادانست و افزود: بستر یعنی این که ما تحمل ثروتمند شدن مردم را داشته باشیم که ضابطه مندی در این حیطه نیازمند وجود مقرررات شفاف و دراز مدت است برای نمونه در آلمان بیش از 50 سال است که قانون صادرات و واردات خود را تغییر نداده است.

وی افزود: باید مقررات شفاف سازی شده و ثبات داشته باشند؛همچنین مدیران برای کار خود ارزش حرفه ای قائل باشند که لحاظ همین امر در بین برخی از مدیران دولت نهم منجر به حذف آنان در دولت دهم شد.

دنیا به آمریکامحدود نمی شود

سعیدی کیا با اشاره به بسیاست خارجی خویش در صورت پیروزی در انتخابات افزود: نمی توانیم دور خودمان دیوار بکشیم بلکه باید با دنیا کار در تعامل باشیم که راه های مختلفی برای تحقق این مهم وجود دارد و دنیا به آمریکا محدود نمی شود.

وی ادامه داد: ما دارای پتانسیل اقتصادی با لایی در کشور هستیم و اقتصاد دنیا به سمت جنوب شرق و شرق آسیا در حال حرکت است و باید با توجه به این امر به رابطه سیاسی و اقتصادی خویش با کشورهای همسایه و دیگر ان بهبود بخشیم.

سعیدی کیا گفت: تا زمانی که سیاست چماق و هویج ادامه دارد مذاکره با آمریکا میسر نخواهد بود و به طور قطع سرنخ این جریان در دست مقام معظم رهبری است؛مشورت و تبادل فکری ریاست جمهوری آینده با ایشان در این حیطه کارساز خواهد بود.

مسکن مهر در دولت من ادامه می یابد

وزیرسابق مسکن با بیان این که مسکن مهر کامل شده و ادامه می یابد افزود: چند اصل مهم در مسکن مهروجود دارد،دولت دهم باید سیاست، هدایت،برنامه ریزی و نظارت را بر عهده گرفته و به هیچ وجه در حیطه اجرایی وارد نمی شد.

سعیدی کیا ادامه داد: مسکن مهر باید سمبل کیفی سازی در کشور می شد اما متاسفانه در عمل در برخی مواردعکس این قضیه اتفاق افتاد که گواه این ادعا بهره مندان از این تسهیلات هستند.