به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمي سید محمدعلی علوی گرگانی شامگاه پنج شنبه در دیدار علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: توصیه‌ها و تذکراتی که مراجع و علما به مسئولان کشور دارند به خاطر آن است که آن‌ها در بین مردم هستند و از مشکلات با خبر هستند و از طرفی نیز به لحاظ همدلی بیشتر است.

وی عنوان کرد: دولت و مجلس همانند دوبالی برای کشور هستند که در صورت داشتن تعامل و توافق بین آن دو کشور می‌تواند به سمت رشد و تعالی حرکت کند.

استاد برجسته حوزه افزود: امروز شرایط کشور به گونه‌ای است که ما از هر جهت در محاصره و توطئه دشمنان قرار داریم که از مسئولان این انتظار می‌رود که با رعایت تعامل و در کمال دوستی بتوانند هر چه بهتر امور کشور را پیش ببرند.

ملت ایران همواره گوش به فرامین رهبری و حامی نظام هستند

وی ادامه داد: حجم وسیع فعالیت‌های دشمنان در جنبه‌های مختلف و در عرصه‌های گوناگون همانند عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، مدیریت کشور را مشکل‌تر از گذشته کرده است اما با توجهات و عنایات پروردگار مردم ولایت مدار ایران اسلامی همواره گوش به فرامین رهبر معظم انقلاب بوده و همواره حامی نظام هستند.

آیت الله علوی گرگانی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در ۲۲ بهمن نشان داد که ملت ایران با وجود تمامی مشکلات، همواره از رهبری تبعیت دارند که در این راستا دولت و مجلس نیز باید قدردان این مردم باشند.

وی با بیان اینکه برای عبور از بحران‌های اقتصادی باید مدیریت و برنامه ریزی دقیقی داشت افزود: مسئولان کشور باید دلسوز مردم باشند و برای رفع مشکلات آن‌ها تمام تلاش خود را به کار بگیرند.

برگزاری برخی جشن‌ها و همایش‌ها مناسب با نظام جمهوری اسلامی نیست

اين مرجع تقليد در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری همایش‌هاي غیر ضرور در کشور انتقاد کرد و افزود: برگزاری برخی جشن‌ها، جشنواره‌ها و همایش‌ها مناسب با نظام جمهوری اسلامی نبوده و با اقتصاد دینی جور سازگار نیست.

وي عنوان کرد: برخی از این همایشاتی که در کشور برگزار می‌شود تنها صرف کردن هزینه است و بازدهی خاصی ندارند و مسئولان باید تلاش کنند بودجه‌های دولتی را به گونه‌ای هزینه کنند که بازدهی داشته باشد.

آیت الله علوی گرگانی افزود: حتی برگزاری برخی مراسمات تجلیل و بزرگداشت نیز باید با مطالعه بیشتر و هزینه کمتری صورت گیرد، برگزاری این گونه برنامه‌ها برای زمانی است که در کشور شرایط مناسب اقتصادی وجود داشته باشد.