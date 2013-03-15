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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

آیت الله علوی گرگاني در دیدار لاریجانی عنوان کرد:

عبور از بحران‌های اقتصادی نیازمند مدیریت و برنامه ریزی دقیق است/ انتقاد از برگزاری برخي همایش‌ها

عبور از بحران‌های اقتصادی نیازمند مدیریت و برنامه ریزی دقیق است/ انتقاد از برگزاری برخي همایش‌ها

قم - خبرگزاري مهر: يك از مراجع تقلید شیعیان گفت: برای عبور از بحران‌های اقتصادی باید مدیریت و برنامه ریزی دقیقی داشت و مسئولان کشور باید دلسوز مردم باشند و برای رفع مشکلات آن‌ها تمام تلاش خود را به کار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمي سید محمدعلی علوی گرگانی شامگاه پنج شنبه در دیدار علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: توصیه‌ها و تذکراتی که مراجع و علما به مسئولان کشور دارند به خاطر آن است که آن‌ها در بین مردم هستند و از مشکلات با خبر هستند و از طرفی نیز به لحاظ همدلی بیشتر است.

وی عنوان کرد: دولت و مجلس همانند دوبالی برای کشور هستند که در صورت داشتن تعامل و توافق بین آن دو کشور می‌تواند به سمت رشد و تعالی حرکت کند.

استاد برجسته حوزه افزود: امروز شرایط کشور به گونه‌ای است که ما از هر جهت در محاصره و توطئه دشمنان قرار داریم که از مسئولان این انتظار می‌رود که با رعایت تعامل و در کمال دوستی بتوانند هر چه بهتر امور کشور را پیش ببرند.

ملت ایران همواره گوش به فرامین رهبری و حامی نظام هستند

وی ادامه داد: حجم وسیع فعالیت‌های دشمنان در جنبه‌های مختلف و در عرصه‌های گوناگون همانند عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، مدیریت کشور را مشکل‌تر از گذشته کرده است اما با توجهات و عنایات پروردگار مردم ولایت مدار ایران اسلامی همواره گوش به فرامین رهبر معظم انقلاب بوده و همواره حامی نظام هستند.

آیت الله علوی گرگانی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در ۲۲ بهمن نشان داد که ملت ایران با وجود تمامی مشکلات، همواره از رهبری تبعیت دارند که در این راستا دولت و مجلس نیز باید قدردان این مردم باشند.

وی با بیان اینکه برای عبور از بحران‌های اقتصادی باید مدیریت و برنامه ریزی دقیقی داشت افزود: مسئولان کشور باید دلسوز مردم باشند و برای رفع مشکلات آن‌ها تمام تلاش خود را به کار بگیرند.

برگزاری برخی جشن‌ها و همایش‌ها مناسب با نظام جمهوری اسلامی نیست

اين مرجع تقليد در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری همایش‌هاي غیر ضرور در کشور انتقاد کرد و افزود: برگزاری برخی جشن‌ها، جشنواره‌ها و همایش‌ها مناسب با نظام جمهوری اسلامی نبوده و با اقتصاد دینی جور سازگار نیست.

وي عنوان کرد: برخی از این همایشاتی که در کشور برگزار می‌شود تنها صرف کردن هزینه است و بازدهی خاصی ندارند و مسئولان باید تلاش کنند بودجه‌های دولتی را به گونه‌ای هزینه کنند که بازدهی داشته باشد.

آیت الله علوی گرگانی افزود: حتی برگزاری برخی مراسمات تجلیل و بزرگداشت نیز باید با مطالعه بیشتر و هزینه کمتری صورت گیرد، برگزاری این گونه برنامه‌ها برای زمانی است که در کشور شرایط مناسب اقتصادی وجود داشته باشد.

 

کد مطلب 2018921

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