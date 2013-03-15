محمدرضا جعفری با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: ما برای این دیدار مشکلات فراوانی از جمله آسیب دیدگی برخی نفرات را داشتیم که همین موضوع هم باعث شد که در وزن 56 کیلوگرم ووشوکاری را برای قراردادن در ترکیب اصلی نداشته باشیم. با این وجود رقابت نزدیک و فشرده ای را به حریف واگذار کردیم.

وی ادامه داد: ما در تالو با حریف 2 بر 2 مساوی کردیم و در ساندا 5بر4 نتیجه را باختیم که اگر آن یک وزن را داشتیم شاید نتیجه ای دیگر رقم می خورد. من باید از همه اعضای تیم خود تشکر کنم که با وجود آسیب دیدگی در حد توان خود مبارزه کردند و چیزی کم نگذاشتند. بخصوص میلاد قزلسفلو که با وجود پاره گی رباط پا به میدان رفت و پیروز هم شد.

سرمربی تیم ووشو نفت ادامه داد: به کادر فنی، مسئولان و بازیکنان پرشین این قهرمانی را تبریک می‌گویم، این تیم سال قبل در بازی نهایی به تیم ما باخت و با سرمایه گذاری خوب و جذب نفرات ملی پوش و صاحب نام توانست به عنوان قهرمانی دست پیدا کنند. قهرمانی پرشین نشان از پویایی ووشو در ایران و تلاش همه مربیان دارد.

جعفری در خصوص قضاوت داوران در بازی پایانی گفت: خوشبختانه سطح داوری در ووشو ایران همانند سطح فنی پیشرفت کرده و کمتر اشتباهی را در این بخش شاهد هستیم. در بازی نهایی هم مشکلی در بخش داوری شاهد نبودیم و همه چیز به خوبی برگزار شد.

مربی تیم ملی در خصوص برنامه های تیم ملی گفت: از 17 فروردین ماه اردوی تیم ملی آغاز خواهد شد. نفرات دعوت شده تمرینات خود را آغاز خواهند کرد تا با برگزاری دیدارهای انتخابی در مراحل مختلف اردو نفرات اصلی را برای بازیهای کشورهای اسلامی در 5 وزن اول انتخاب خواهیم کرد.

وی در پایان در خصوص سرمربیگری اوجاقی در تیم ملی گفت: من و حسین از دوستان قدیمی هستیم که سالها در کنارهم کار کرده ایم. هدف همه ما موفقیت ووشو ایران است. ضمن اینکه من با کسی مشکلی ندارم و مطابق برنامه های فدراسیون پیش می رویم.

تیم ووشو نفت تهران با هدایت محمدرضا جعفری در بازی پایانی لیگ برتر نتیجه را به پرشین واگذار کرد و نایب قهرمان شد.