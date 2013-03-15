باغ شازده ماهان تاج گردشگری کرمان/ برپایی جشن نوروز در میان آب و آینه

به گزارش خبرنگار مهر، باغ شاهزاده یا باغ شازده یکی از زیباترین باغ‌های تاریخی ایران محسوب می‌شود. این باغ در حدود چهار کیلومتری شهر ماهان و حوالی شهر کرمان و در دامنه کوه‌های تیگران واقع شده و مربوط به اواخر دوره قاجاریه می‌باشد.

این باغ مساحتی قریب به 5.5 هکتار دارد و شامل دو مجموعه شرقی و غربی می شود. کوشک یا همان عمارت‌های آن بسیار زیباست و به صورت دو آشکوبه ساخته شده‌است و سر در آن از معماری خیلی زیبایی برخوردار است که آن را از سایر باغ‌های ایرانی متمایز و ممتاز می‌سازد.

فواره‌های آن چشم هر بیننده‌ای را نوازش می‌دهد. این فواره‌ها که در طول باغ قرار دارند زیباترین فواره باغ‌های ایرانی هستند. زیرا سایر باغ‌های ایرانی کمتر فواره داشته‌اند و یا اگر داشته‌اند به این زیبایی نبوده‌اند.

فواره هایی که بدون هیچ نیروی کار می کنند

فواره‌های زیبای باغ شاهزاده بر اساس اختلاف ارتفاع و نه هیچ نیروی دیگری فعال هستند که این خود دلیلی بر هوش و ذکاوت مردمان کرمان زمین است.

طول باغ شاهزاده کرمان ۴۰۷متر و عرض آن ۱۲۲ متر است. و بزرگترین و زیباترین باغ تاریخی ایرانی محسوب می‌شود. این باغ همه ساله و به ویژه در فصل تابستان و بهار شاهد بازدید تعداد بیشماری از گردشگران از نقاط مختلف کشور است که این باغ دیدنی و دلفریب را برای تماشا انتخاب می‌کنند واقع شدن منطقه در مسیر عبوری كرمان به بم و در مسیر جاده كهن ابریشم از عواملی است كه این محل را برای احداث یك باغ اشرافی مناسب می ساخته است.

باغ شاهزاده به گونه‌ای استقرار یافته كه حداكثر استفاده از مناظر بدیع داخلی را به صورت زیر امكان پذیر می‌سازد: در بدو ورود، به ویژه در طبقه فوقانی سردر خانه به غیر از دیدها و مناظر بیرونی باغ، منظره چهارباغ و در جهت عكس آن منظره كوه را امكان پذیر می‌سازد. این مناظر عمده یعنی رؤیت حركت آب، حوض ها و آبشارها هركدام به نوبه خود تأكیدی بر محورهای عمود بر محور اصلی دارند و توأم با نظام گیاهی مناظر بدیع داخلی را ارائه می‌دهند.



این باغ ابتدا به دستور محمد حسن خان سردار ایروانی حاکم وقت کرمان ساخته شد و بنای درون آن بعداً توسط عبدالحمید میرزا ناصرالدوله حاکم کرمان طی 11سال حکمرانی وی از سال ۱۲۹۸ ه . ق تا ۱۳۰۹ ه. ق ساخته شد و با مرگ وی نیز بنای آن نیمه تمام رها شد.

معماری ناتمام باغ شازده و بنایی که فرار کرد

گفته می‌شود وقتی خبر مرگ ناگهانی حاکم را به ماهان می‌برند، بنایی که مشغول تکمیل سردر ساختمان بود تغار گچی را که در دست داشته محکم به دیوار کوبیده و کار را رها کرده و فرار می کند. به همین علت جاهای خالی کاشی‌ها را بر سردر ورودی می‌توان دید. تاریخ بنای باغ ۱۲۷۶خورشیدی است.



بناهای باغ عبارتند از کوشک اصلی یعنی سکونتگاه دائمی و یا فصل مالک که در انتهای فوقانی باغ قرار دارد. سردر خانه در مدخل باغ به صورت بنایی خطی جبهه ورودی باغ را اشغال کرده و در دو طبقه بنا شده است. طبقه فوقانی دارای اتاق‌هایی است که برای زندگی و پذیرایی پیش بینی شده‌اند. سایر بناهای خدماتی باغ از حصار اصلی استفاده نموده و به صورت دیواری مرکب بناهای مختلف خدماتی را در نقاط مناسب در خود جا داده است.

این باغ علاوه بر سردر، شامل عمارت شاه‌نشین و حمام نیز می‌باشد. در حال حاضر قسمت شاه‌نشین، به یک رستوران تبدیل شده و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.



در این باغ درختان میوه متنوعی به چشم می‌خورند و در جلوی عمارت هم حوض‌ها و فواره‌ها آب‌نمای زیبایی را تشکیل داده‌اند. منبع آب باغ رودخانه کوچک تیگران است.

باغ شاهزاده در تاریخ سی ام تیرماه ۱۳۹۰ به ثبت جهانی یونسکو رسیده است.



مراسم ویژه تحویل سال نو در باغ شاهزاده ماهان برگزار می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: مراسم ویژه‌ تحویل سال نو در 30 اسفند ماه از ساعت 14 تا 17 در باغ شاهزاده‌ ماهان برگزار می شود.



حسین شمس‌الدینی افزود: این مراسم با حضور هنرمندان، مفاخر استان، مسئولین و عموم مردم کرمان برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: هم‌چنین همانند سال‌های گذشته مراسم تحویل سال نو در گلزارهای شهدا، بقاع متبرکه و اما‌م‌زاده‌ها با هماهنگی بنیاد شهید و اداره‌ اوقاف برگزار می‌شود.



شمس‌الدینی همچنین به تاکید استاندار کرمان بر لزوم یکپارچگی دستگاه‌ها و تلاش برای خدمت‌رسانی به مردم و مسافران نوروزی اشاره و خاطر نشان کرد: همه‌ دستگاه‌های مربوط آماده‌ خدمت‌رسانی به مردم و مهمانان نوروزی هستند.



وی به برگزاری جشن‌های ویژه‌ی عید نوروز نیز اشاره کرد؛ و گفت: در ستاد تسهیلات نوروزی مقرر شد جشن‌های ویژه‌ نوروز از 28 اسفندماه تا 4 فروردین 92 در محل یخدان مویدی، پارک شورا و پردیسان قایم برگزار شود.

