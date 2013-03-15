اجرای امر به معروف و نهی از منکر یکی از عوامل وحدت بین مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی عصر پنجشنبه در نشست ستاد احیا دهلران گفت:امر به معروف ونهی از منکر موجب نزول رحمت الهی واصلاح جامعه می شود.

وی دامنه امر به معروف و نهی از منکر را بسیار گسترده دانست و گفت: ترویج معروفات وتقبیح منکرات نقش مهمی در اصلاح جامعه وحرکت در مسیر الهی وارزشها دارد.

وی افزود: فریضه امر به معروف و نهی از منکر همچون سلاحی کارآمد توطئه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند.

رئیس ستاد احیا شهر ستان دهلران افزود: همه در قبال اجرای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند وباید از منظر الهی وانسانی نسبت آن احساس وظیفه وتکلیف کنند.

امام جمعه شهر ستان دهلران بیان داشت: اجرای امر به معروف و نهی از منکر را یکی از عوامل وحدت بین مردم است.

