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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۴

مراسم استقبال از عضو تیم ملی فوتبال در علی آبادکتول برگزار شد

مراسم استقبال از عضو تیم ملی فوتبال در علی آبادکتول برگزار شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مراسم استقبال از ورزشکار تیم ملی فوتبال زیر 14 سال دختران در علی آبادکتول انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مزیدی عضو تیم ملی فوتبال زیر 14 سال عصر پنجشنبه در بازگشت از سفر سریلانکا مورد استقبال مردم ورزش دوست شهرستان علی آبادکتول قرار گرفت.

احمد مزرعه رئیس اداره ورزش و جوانان علی آبادکتول در مراسم استقبال گفت: مسابقات فوتبال زیر 14 سال آسیا در کشور سریلانکا برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این مسابقات که کشورهای هند، ایران، بنگلادش، تاجیکستان، یونان و سریلانکا شرکت داشتند، تیم بانوان ایران پس از تیم هندوستان رتبه دوم را کسب کرد.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است. 
کد مطلب 2018927

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