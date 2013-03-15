"حوض نقاشی" فیلم منتخب شنوندگان رادیو نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که در برنامه "دیالوگ" رادیو نمایش با حضور ایوب آقاخانی کارشناس مجری این برنامه برگزار شد نشان عالی مرکز هنرهای نمایشی رادیو و تندیس بلورین این مرکز از سوی دهقان مدیر رادیو نمایش به مازیار میری به خاطر انتخاب فیلم "حوض نقاشی" توسط شنوندگان رادیو نمایش اهدا شد.

فیلم "حوض نقاشی" که اکران خود را از روز چهارشنبه آغاز کرده فیلم برگزیده تماشاگران جشنواره فجر است و استقبال از این فیلم در روزهای اول اکران آن به گونه‌ای بوده که نمایش آن در سینما آزادی به سانس فوق‌العاده رسیده است.

این فیلم به کارگردانی مازیار میری و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی با بازی شهاب حسینی، نگار جواهریان، فرشته صدرعرفایی، سیامک احصایی، مهسا محجوب و ... محصول حوزه هنری است.این فیلم داستان یک زوج کم‌توان ذهنی است که یک پسربچه دارند و زندگی آنها به دلایلی با چالش رو به رو می‌شود ولی آنها موفق می‌شوند با همدلی بر این مشکلات فائق آیند.انتهای پیام

