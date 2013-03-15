راه اندازی اسکواش ساحلی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل احمدی شامگاه پنجشنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان، هیئت های برتر، خیران و اصحاب رسانه اسکواش مازندران در سالن هراتی ارشاد مازندران افزود: اسکواش باید به صورت یک ورزش همگانی در بین آحاد خانواده های مازنی تبدیل شود.

وی اظهار داشت: سعی داریم با راه اندازی اسکواش ساحلی، لیگ ساحلی اسکواش استانی را در مازندران برگزار کنیم.

رئیس هیئت اسکواش مازندران با اشاره به اینکه شرکت در کلاس های آموزشی رایگان برای ورزشکاران این رشته و تاسیس مدارس اسکواش در مدارس طی سه ماهه تابستان در برنامه های سال 92 این هیئت است، تصریح کرد: آموزش اسکواش را در بین کارکنان دولت نهادینه خواهیم کرد.

احمدی با بیان اینکه طرح نخبه یابی، راه اندازی هیئت های جدید در شهرستانها، توسعه اسکواش در مهدکودک را در سال 92 پیگیری می کنیم، یادآور شد: اردوی تفریحی ورزشی برای ورزشکاران اسکواش را به مناطق گردشگری مازندران در برنامه داریم.

وی با اعلام اینکه پیگیری راه اندازی اسکواش در همه شهرستانها هستیم، اظهار داشت: حضور اسکواش بازان استان در لیگ های برتر کشور را تقویت می کنیم.

احمدی افزود: پتانسیل توسعه رشته ورزشی اسکواش در مازندران وجود دارد و بنابراین از توان ورزشکاران بومی استان استفاده خواهیم کرد.

در پایان این مراسم با حضور استاندار مازندران، مدیران کل حوزه استاندار و بودجه استانداری، احمدی عضو شورای اسلامی شهر و رحمانی معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری ساری، از قهرمانان، مربیان، هیئت های برتر و خبرنگاران فعال هیئت اسکواش مازندران تجلیل شد.

مازندران دارای 250 اسکواش باز سازمان یافته است.