توزیع سری جدید حواله های ارزی از امروز/ زمان بعدی توزیع معرفی نامه

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: از مجموع 3364 درخواست واصله در سامانه نشا جهت دريافت نامه ارز دانشجويي،‌ تعداد 2351 درخواست (70 درصد) مورد تاييد قرار گرفت و 1013 درخواست به علت نقص مدارك مورد تاييد قرار نگرفت.

وی ادامه داد: اين نامه ها از امروز جمعه 25 اسفند ماه در 12 شهر شامل تهران، اروميه، اهواز، اصفهان، تبريز،‌رشت، زنجان، ساري، شيراز، كرمان، كرمانشاه، مشهد از ساعت 8:30 الي 14 به مدت 5 روز كاري توزيع خواهدشد.

معاون بورس وزارت علوم درباره زمان بعدی توزیع این حواله ها خاطر نشان کرد: نوبت بعدي توزيع نامه هاي ارزي 30 فروردين ماه خواهد بود.