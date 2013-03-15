  1. حوزه و دانشگاه
۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

توزیع سری جدید حواله های ارزی از امروز/ زمان بعدی توزیع معرفی نامه

توزیع سری جدید حواله های ارزی از امروز/ زمان بعدی توزیع معرفی نامه

معاون بورس وزارت علوم اعلام کرد که سری جدید توزیع حواله های جدید ارزی از امروز برای غیربورسیه ها آغاز شد.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: از مجموع 3364 درخواست واصله در سامانه نشا جهت دريافت نامه ارز دانشجويي،‌ تعداد 2351 درخواست (70 درصد) مورد تاييد قرار گرفت و 1013 درخواست به علت نقص مدارك مورد تاييد قرار نگرفت.

وی ادامه داد: اين نامه ها از امروز جمعه 25 اسفند ماه در 12 شهر شامل تهران، اروميه، اهواز، اصفهان، تبريز،‌رشت، زنجان، ساري، شيراز، كرمان، كرمانشاه، مشهد از ساعت 8:30 الي 14 به مدت 5 روز كاري توزيع خواهدشد.

معاون بورس وزارت علوم درباره زمان بعدی توزیع این حواله ها خاطر نشان کرد: نوبت بعدي توزيع نامه هاي ارزي 30 فروردين ماه خواهد بود.

کد مطلب 2018933

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