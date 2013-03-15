  1. حوزه و دانشگاه
۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۱۸

حذف مراجعات حضوری؛

زمان استفاده دانش آموختگان از سامانه تایید مدارک تحصیلی

زمان استفاده دانش آموختگان از سامانه تایید مدارک تحصیلی

دانش آموختگان دانشگاههای وزارت علوم می توانند از 17 فروردین ماه از سامانه تازه راه اندازی شده تایید مدارک استفاده کنند و با راه اندازی این سامانه دیگر نیازی به مراجعات حضوری ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمام دانش آموختگان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که جهت ترجمه مدارک، متقاضی تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند می توانند از 17 فروردین ماه 92 از سامانه تایید مدارک استفاده کنند و سامانه مذکور از این تاریخ فعال خواهد شد.

متقاضیان می توانند در این سامانه درخواست و تقاضای خود را ثبت و با استفاده از کد رهگیری مراحل انجام کار را پیگیری کنند.

بر اساس زمان بندی تعیین شده در سامانه باید اصل مدارک را به یکی از دفاتر پستی سراسر کشور تحویل و پس از انجام فرایند اداری مدارک تایید شده را از مامورین شرکت پست در آدرسی که به هنگام ارائه مدارک اعلام کرده اند، دریافت کنند.

همچنین از 22 اردیبهشت ماه 92 اداره کل امور دانشجویان داخل از پذیرش مراجعات حضوری و انجام امور خارج از سامانه یاد شده معذور است.

کد مطلب 2018934

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