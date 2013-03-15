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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

طیبی خبر داد:

آماده باش 1300 امدادگر برای ایام نوروز در ایلام

آماده باش 1300 امدادگر برای ایام نوروز در ایلام

دهلران - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احر استان ایلام از آماده باش یک هزار و 300 امدادگر برای ایام نوروز در ایلام خبر داد.

صادق طیبی در گفتگو با مهر گفت: برای نوروز امسال در حوزه معاونت امداد و نجات 20 پایگاه ثابت و سیار و موقت با 50 دستگاه  آمپولانس ،اتوبوس امدادی و خودروی آرگو  همراه ثت نجات  در آماده باش کامل هستند.
وی افزود: با برنامه ریزهای انجام شده بیش از یک هزار  و 300 نفر برای خدمات دهی به مسافرین نوروزی در استان ایلام ساماندهی شده اند.
 
طیبی اظهار داشت: از این تعداد  972 نفر نیروی تخصص در قالب  شیفت های مختلف در حوزه معاونت امداد نجات انجام وظیفه می کنند و 350 نفر در امور جوانان استقرار یافته اند.
 
رئیس جمعیت هلال احر استان ایلام گفت: در کل استان 17 پایگاه استقر ار خواهند یافت و 15 خیمه نماد در استان داریم و دو پایگاه ثایت  شبانه روزی در نقطه ایثارشهر ستان مهران و منطقه عملیاتی شرهانی شهر ستان  دهلران از 25 اسفند ماه تا 14فر وردین ماه اسقراد دارند.
 
وی اظهار داشت: کشیک های سازمان به صورت آماده باش هستند و تعداد پنج بالگرد از دو  فروردین تا هفتم  در مرکز استان استقرار دارند.
 
طیبی افزود: خط 147 یا سامانه امداد  در کل استان  فعال و هر جایی که نیاز به امداد باشد نیروهای جمعیت در کوتاه ترین زمان ممکن وارد عمل وبه مکان اعلام شده اعزام می شوند.
 
رئیس سازمان جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت:  امور جوانان ما کار راهنمایی مسافر ین  نوروزی به عهدادرند و در تمام ورودی و خروجی شهرستان ها ی  استان مستقر هستندکه در این پایگاها  توزیع مصولات فرهنگی امدادی  وامکانات درمانی توزیع خواهد شد.
کد مطلب 2018935

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