آماده باش 1300 امدادگر برای ایام نوروز در ایلام

صادق طیبی در گفتگو با مهر گفت: برای نوروز امسال در حوزه معاونت امداد و نجات 20 پایگاه ثابت و سیار و موقت با 50 دستگاه آمپولانس ،اتوبوس امدادی و خودروی آرگو همراه ثت نجات در آماده باش کامل هستند.

وی افزود: با برنامه ریزهای انجام شده بیش از یک هزار و 300 نفر برای خدمات دهی به مسافرین نوروزی در استان ایلام ساماندهی شده اند.

طیبی اظهار داشت: از این تعداد 972 نفر نیروی تخصص در قالب شیفت های مختلف در حوزه معاونت امداد نجات انجام وظیفه می کنند و 350 نفر در امور جوانان استقرار یافته اند.

رئیس جمعیت هلال احر استان ایلام گفت: در کل استان 17 پایگاه استقر ار خواهند یافت و 15 خیمه نماد در استان داریم و دو پایگاه ثایت شبانه روزی در نقطه ایثارشهر ستان مهران و منطقه عملیاتی شرهانی شهر ستان دهلران از 25 اسفند ماه تا 14فر وردین ماه اسقراد دارند.

وی اظهار داشت: کشیک های سازمان به صورت آماده باش هستند و تعداد پنج بالگرد از دو فروردین تا هفتم در مرکز استان استقرار دارند.

طیبی افزود: خط 147 یا سامانه امداد در کل استان فعال و هر جایی که نیاز به امداد باشد نیروهای جمعیت در کوتاه ترین زمان ممکن وارد عمل وبه مکان اعلام شده اعزام می شوند.