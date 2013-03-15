عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

غرب آسیا و شمال آفریقا
-نیروهای آل خلیفه از گلوله های جنگی علیه معترضین بحرینی استفاده کردند.
-هواپیماهای رژیم صهیونیستی 2 بار حریم هوایی لبنان را نقض کردند.
-حمله شبه نظامیان لیبریایی به روستایی در ساحل عاج 6 کشته برجا گذاشت.
آسیا
-رئیس جمهوری جدید چین با همتای آمریکایی درباره روابط دوجانبه و گسترش همکاریها گفتگوی تلفنی کرد.
-کره شمالی آمریکا را به حملات سایبری علیه سرویس های اینترنتی این کشور متهم کرد.
-انفجار بمب در شهر کراچی مرکز ایالت سند پکستان سه کشته بر جا گذاشت.
اروپا- آمریکا
-بر اساس نظرسنجی موسسه "یوگاو" 53 درصد انگلیسی ها مداخله نظامی در عراق را اشتباه می دانند.
-رسانه های خبری از تظاهرات مردم اروپا مقابل ساختمان این اتحادیه در بروکسل در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی خبر دادند.
-آمارهای رسمی حکایت از افزایش نرخ بیکاری به 26 درصد در یونان دارد.
-سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سفر "جان کری" وزیر خارجه به آسیا در ماه آتی خبر داد.
-رومانی حمایت خود را از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اعلام کرد.
-بر اثر تیراندازی در مکزیک شش نفر کشته شدند.
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