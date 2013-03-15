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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به شرح زیر است.

غرب آسیا و شمال آفریقا

-نیروهای آل خلیفه از گلوله های جنگی علیه معترضین بحرینی استفاده کردند.

-هواپیماهای رژیم صهیونیستی 2 بار حریم هوایی لبنان را نقض کردند.

-حمله شبه نظامیان لیبریایی به روستایی در ساحل عاج 6 کشته برجا گذاشت.

آسیا

-رئیس جمهوری جدید چین با همتای آمریکایی درباره روابط دوجانبه و گسترش همکاریها گفتگوی تلفنی کرد.

-کره شمالی آمریکا را به حملات سایبری علیه سرویس های اینترنتی این کشور متهم کرد.

-انفجار بمب در شهر کراچی مرکز ایالت سند پکستان سه کشته بر جا گذاشت.

اروپا- آمریکا

-بر اساس نظرسنجی موسسه "یوگاو" 53 درصد انگلیسی ها مداخله نظامی در عراق را اشتباه می دانند.

-رسانه های خبری از تظاهرات مردم اروپا مقابل ساختمان این اتحادیه در بروکسل در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی خبر دادند.

-آمارهای رسمی حکایت از افزایش نرخ بیکاری به 26 درصد در یونان دارد.

-سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سفر "جان کری" وزیر خارجه به آسیا در ماه آتی خبر داد.

-رومانی حمایت خود را از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اعلام کرد.

-بر اثر تیراندازی در مکزیک شش نفر کشته شدند.

کد مطلب 2018937

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