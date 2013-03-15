2.3 درصد جمعیت گلستان دچار معلولیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی عصر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی اردوگاه چندمنظوره در توسکستان گرگان افزود: استان گلستان رتبه هشت كشوري را در معلوليت دارد.

وی ابراز داشت: سعي كرده ايم تا در اين زمينه كارهايي انجام دهيم تا سطح معلوليت را بتوانيم در استان به حداقل برسانيم.

وي ادامه داد: در اين راستا ما در استان هميشه از نگاه ويژه مسئولان استاني برخوردار بوده ايم كه توانستند بيشترين بودجه استاني كه حدود هفت ميليارد تومان بود را به استان اختصاص بدهند و همچنين در بحث اعتبارات ملي نيز تا به الان حدود 17 ميليارد تومان به استان اختصاص پيدا كرده است.

رحمانی گفت: همچنين حدود يك ميليارد تومان نيز براي مددجويان و مراكز غير دولتي در سفر اول رئيس جمهور و در طرح آفتاب به ما اختصاص داده شد.

وي اضافه كرد: با اين نگاه در استان و در سطح ملس سعي مي كنيم تا در استان بتوانيم كار در بهزيستي را به نحو احسن انجام دهيم زيرا سازمان يك نهاد خدمت رسان به قشر ضعيف جامعه است.