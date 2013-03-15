مدت زمان بازنشستگی علمی چهره های سیاسی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بخشنامه مرکز هیئت های امنا و هیئتهای ممیزه وزرات علوم، به استناد بند " ب " ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و حسب موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بهره مندی بیشتر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از خدمات اعضای هیئت علمی عهده دار پستهای مدیریتی سیاسی موضوع ماده 79 آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، تبصره الحاقی جدیدی اضافه شد که متن آن به این شرح است:

"موسسه مکلف است در صورت درخواست عضو رسمی متصدی پستهای مدیریتی سیاسی موضوع ماده 79 این آیین نامه در کلیه مرتبه های علمی که واحد شرایط یکی از بندهای مندرج در ماده 96 این آیین نامه می باشد، پس از درخواست مکتوب عضو، با رعایت سن حداکثر 78 سال و بدون نیاز به انجام سایر تشریفات قانونی مقرر در این ماده، موعد بازنشستگی وی را حداکثر به عنوان میزان مندرج در جدول ذیل، مشروط به آنکه مدت تصدی سمتهای مذکور حداقل برابر مدت زمان تعویق بازنشستگی باشد، به تعویق اندازد.

ردیف سمت اجرایی مدت مجاز تعویق بازنشستگی 1 روسای سه قوه حداکثر 6 سال 2 وزیران، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان حداکثر 4 سال 3 ریاست سازمان صدا و سیما، معاون وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سفیران، استانداران، شهردار تهران حداکثر 3 سال

به گزارش مهر، این بخشنامه توسط مهدی ایرانمنش - رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اسفندماه سال جاری ابلاغ شد.