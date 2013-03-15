اولین کاروان راهیان نور دریایی وارد استان بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کاروان راهیان دریایی اعزامی از استان مرکزی صبح جمعه برای دیدن مناطق عملیاتی و موزه رئیسعلی دلولری به این شهر رسیدند.

این کاروان شامل سه اتوبوس که از فرهنگیان استان مرکزی است که به مدت دو روز در بوشهر از مناطق یاد شده دیدن خواهند کرد.

فرهنگیان استان مرکزی از نیروگاه اتمی و موزه رئیسلعلی دیدن کرده و فردا در خارگ از بیمارستان زیرزمینی، یادمان شهدای گمنام، تاسیسات نفتی و نمایشگاه دفاع مقدس دیدن خواهند کرد.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر نیز در ارتباط با اردوهای راهیان نور گفت: جهانیان بوشهر را نه به نیروگاه هسته ای بلکه به استعمار ستیزی، شهادت طلبی و ولایتمداری می شناسند.

سرهنگ حمید خرمدل اضافه کرد: دشمنان دریافته اند با روحیه مقاومت، همدلی و دشمن ستیزی مردم ایران اسلامی با تسلیحات نظامی نخواهند توانست بر نظام مقدس ما مسلط شوند.

وی ادامه داد: جوانان ایران اسلامی نه تنها در عرصه‌های نظامی خود را به جهانیان نشان داده‌اند بلکه در حال حاضر در سطوح علمی، اقتصادی، هنری، ورزشی و ... در جهان شگفتی ساز شده اند.

خرم دل تصریح کرد: امسال با همکاری کارکنان ناحیه مقامت بوشهر بیش از سه هزار نفر از استان‌های ایران اسلامی را به مناطق مختلف استان بوشهر برای بازدید اعزام خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز 180 نفر فرهنگیان استان مرکزی به بوشهر رسیدند که از نیروگاه اتمی، موزه رئیسعلی دلواری و فردا در خارگ از بیمارستان زیرزمینی، یادمان شهدای گمنام، تاسیسات نفتی و نمایشگاه دفاع مقدس دیدن خواهند کرد.