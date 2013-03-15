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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۳

لیگ برتر جودو ؛

قهرمان یکشنبه معرفی می شود/ جدال دانشگاه آزاد و پاس برای نایب قهرمانی

قهرمان یکشنبه معرفی می شود/ جدال دانشگاه آزاد و پاس برای نایب قهرمانی

رقابتهای لیگ برتر جودو باشگاه‌های کشور در حالی روز یکشنبه قهرمان خود را خواهد شناخت که موسسه مالی اعتباری میزان راه دشواری برای قهرمانی ندارد و دو تیم برای نایب قهرمانی تلاش می کنند.

به گزارش روابط خبرنگار مهر، نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر جودو باشگاههای کشور یکشنبه 27 اسفندماه با برگزاری شش دیدار هفته چهارم به پایان می رسد. که در مهمترین دیدار دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی و پاس خراسان رضوی که با 18 امتیاز در مکانهای دوم و سوم جدول ایستاده اند، برای کسب عنوان نایب قهرمانی به مصاف هم می روند.

دانشگاه آزاد قبل از این دیدار مهم باید با شهروند چالوس پیکار کند و پاس خراسان رضوی به مصاف نفت مسجد سلیمان خواهد رفت. اما موسسه مالی اعتباری میزان که با 21 امتیاز صدرنشین است در دو دیدار متوالی باید با شهروند چالوس و شهدای خوزستان پیکار کند. میزان در صورت لغزش در یکی از دو بازی شانس دو تیم مدعی دیگر را برای قهرمانی افزایش خواهد داد.

برنامه کامل بازیهای هفته چهارم:
دور نهم:
موسسه مالی اعتباری میزان – شهدای خوزستان
نفت مسجد سلیمان – پاس ثامن الحجج خراسان رضوی
شهروند چالوس – دانشگاه آزد اسلامی

دور دهم:
نفت مسجد سلیمان – شهدای خوزستان
شهروند چالوس – موسسه مالی اعتباری میزان
دانشگاه آزاد – پاس ثامن الحجج خراسان رضوی
 

کد مطلب 2018941

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