زمینه سازی برای رشد علمی جوانان از برنامه های موفق کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی عصر پنجشنبه در نشست علمی کانونهای پیرو ولایت در کمیته امداد ایلام اظهار داشت: زمینه سازی برای رشد علمی و تقویت باورهای دینی در بین جوانان از برنامه های موفق کمیته امداد امام خمینی«ره» به حساب می آید.

وی بیان داشت: کمیته امداد به خواسته مقام معظم رهبری که فرموده اند کاروان علمی ایران اسلامی نباید متوقف شود جامه عمل پوشیده است.

وی افزود: ارتقاي دانش سیاسی برای دانشجویان و دانش آموزان در کنار ارتقاي سطح علمی آنان بسیار ضرورت دارد.

لطفی همچنین به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: دشمنان در استانه انتخابات در حال تدارک شعارهای انحرافی و ترفندهای جدید در این زمینه هستند.

وی همچنین به دانشجویان توصیه کردند از فرصتها و امکانات علمی که برای آنان فراهم است بهره ببرند.

فعالیت 22 کانون فرهنگی برای دانش آموزان مورد حمایت کمیته امداد ایلام

مدیر کل کمیته امداد استان ایلام نیز گفت: در حال حاضر 22 کانون فرهنگی هنری جهت خدمات دهی به دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت این نهاد در استان ایلام فعالیت دارند.

علی حسین احمدی بیان داشت: در این کانونها حدود 550 دانش آموز و دانشجو از امکانات مختلف فنی و حرفه ای و برنامه های فرهنگی هنری بهرهمند هستند.

وی افزود: محوریت عمده این کانونها در زمینه توانمندی و ارتقاء بنیه علمی خانواده ها، مشاوره های تحصیلی،مهارت آموزی و فعالیتهای اقتصادی است.

احمدی همچنین ترویج ولایت مداری در بین جوانان و نوجوانان را از دیگر برنامه های این کانونها عنوان کرد و افزود: صیانت از نظام ولایی در شرایطی که کشورمان مورد طمع دشمنان قرار گرفته از وظایف همه ما در شرایط فعلی به حساب می آید.

مدیرکل امداد ایلام همچنین تقویت مودت بین دانش آموزان و دانشجویان با مقام معظم رهبری،ایجاد زمینه بروز استعدادهای نهفته در بین آنان، ایجاد رقابت سالم به منظور تهیج انگیزه ها را از دیگر اهداف این همایش برشمردند.

در ادامه این نشست از دانشجویان برگزیده و عضو کانون نخبگان این نهاد با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.