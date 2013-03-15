مازندرانیها مزارشهدای خود را در آخرین پنجشنبه سال گلباران کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار مازندران در آخرین پنجشنبه سال 91 و بر حسب یک سنت دیرینه گلزارهای شهدای این استان را غبارروبی ،عطر افشانی و گلباران کردند.

اقشار مختلف مردم مازندران نظیر خانواده های معظم شهدا ، جانبازان و ایثارگران سرافراز و قشرهای مختلف مردم و مسئولان این استان در مراسم میهمانی لاله ها حضور داشتند.

در این مراسم معنوی مردم دیار علویان با حضور حماسی خود بار دیگر با آرمانهای والای شهدا تجدید میثاق دوباره بسته و پیوند ناگسستنی خود را در اطاعت از مقام معظم رهبری و ادامه راه آرمانهای امام راحل اعلام کردند.

رئیس اداره بنیادشهید و امور ایثارگران آمل در مراسم ویژه ای که در گلزارشهدای امامزاده ابراهیم (ع) این شهر برگزار شد، با اشاره به اينكه اين مراسم همه ساله برگزار مي‌شود، گفت: در اين مراسم عموم مردم شهرستان و به ويژه خانواده‌ هاي شاهد و ايثارگر حضور داشتند.

احمد سیفیان تصریح کرد: در این مراسم در گلزار شهدا برنامه‌ هايي نظير قرائت دعا و غباروبي و نثار گل به شهدا اجرا مي‌ شود.

رئیس اداره بنیادشهید و امور ایثارگران آمل، مزار شهدا را زيارتگاه عاشقان دانست و یادآورشد: مردم انقلابی وهمیشه درصحنه آمل با قدرشناسی نسبت به مقام شامخ شهدا حضوری پرشور داشتند.

وی با بيان اينكه شهدا پايه‌گزاران عزت و آبروي ايران هستند، بيان كرد: ما بدون استعانت از آنها هيچ كاري نمي‌توانيم انجام دهيم و آنها چراغ راه ما هستند.

سیفیان با اشاره به اينكه شهدا همه جا حضور دارند، اظهار داشت: ما كه بازماندگان آنها هستيم بايد با استعانت از ارواح مقدس شهيدان براي پيروزي كامل انقلاب و اهداف ارزشمند آن گام برداريم

مازندران در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بیش از ده هزارشهید تقدیم ایران اسلامی کرده است.