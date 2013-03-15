به گزارش خبرگزاري مهر، حبيب كارگر اظهار داشت: اين دوره از مسابقات ملي مهارت در 29 رشته از متقاضيان ثبت‌نام به عمل ‌مي‌آورد.

وي افزود: چهاردهمين دوره مسابقات ملى مهارت در سه مرحله شهرستانى، استانى و در نهایت کشوری برگزار می‌شود و نفرات برتر كشورى به المپياد مهارت جهانى برزیل سال 2015 راه خواهند یافت.

كارگر عنوان كرد: متولدین 11 دی‌ماه 1370 به بعد می‌توانند در این مسابقات شرکت كنند همچنین متولدین 11 دی ماه 1368 به بعد نیز در رشته‌های تیمی دو نفره ساخت و تولید و مکاترونیک مجاز به ثبت‌نام هستند.

وی افزود: اين رقابت‌هاي در رشته‌هاي آجرچيني، الكترونيك، تاسيسات الكتريكي، جواهرسازي، جوشكاري، خياطي (فناوری مد)، طراحي وب،فناوري اتومبيل، فناوري اطلاعات مديريت سيستم‌هاي تحت شبكه،فناوري اطلاعات (راهكارهاي نرم افزاري براي تجارت)، تبريد و تهويه، قنادی (شيريني پزی)، آشپزي، كابينت‌ساز چوبي، كاشي كاري دیوار و کف، كنترل صنعتي، لوله كشي و گرمایشی، فرز cnc، تراش cnc، پلي مكانيك، ساخت و توليد تیمی (سه نفره)، فناوري طراحي گرافيك، طراحی مهندسی مكانيك، نجاري (اتصالات درب و پنجره)،مکاترونیک تیمی (دو نفره)، رباتیک تیمی (دو نفره)، طراحی فضای سبز تیمی (دونفره)، صافکاری خودرو و نقاشی خودرو برگزار مي‌شود.

كارگر يادآور شد: علاقمندان به شركت در اين دوره از مسابقات مي‌توانند با مراجعه به مراكز آموزش فني و حرفه‌اي سراسر استان نسبت به ثبت نام خود از طريق پورتال اين سازمان اقدام كنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد، كشف استعدادهاي حرفه‌اي جوانان، شناساندن اهميت آموزش‌هاي مهارت، شناسايي و معرفي افراد ماهر و نخبه، ترويج و ارتقاء فرهنگ مهارت آموزي، ‌ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات فني و تجارب حرفه‌اي بين جوانان، شناسايي كمبودهاي آموزشي مهارت، ارتقاء سطح استانداردهاي آموزش مهارت در كشور، ايجاد انگيزه در جوانان براي كسب مهارت و فراهم كردن فرصت مناسب براي رقابت سالم بين جوانان كشور را از اهداف برگزاری این المپیاد بیان کرد.