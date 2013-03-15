تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در شهر ایلام اندیشیده شده است

ولی الله حیاتی در گفتگو با مهر گفت: باتوجه به نزدیک شدن انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ، چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در استان ایلام تمهدات لازم را برای باشکوه برگزار کرده انتخابات اندیشیه دایم.

وی اظهار داشت: انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در مرکز حوزه انتخابیه ایلام ، شیروان چرداول ، سیروان ،ملکشاهی و ایوان داری یک کرسی نمایندگی هستند.

حیاتی گفت: دواوطلبین نمایندگی تنها کرسی انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه ایلام 17 فروردین ماه می توانند به فرمانداری جهت ثبت نام مراجعه کنند.

فرماندار ایلام گفت: 130 شعبه اخذ رای در حوزه شهرستان ایلام داریم که اولین مانور نرم افزاری انجام شده است و زیر ساختهای لازم برای برگزاری هر چه باشکوه تر در مرکز استان اند یشیده شده است.