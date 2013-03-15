آغاز رزمایش الی بیت المقدس در کرمان/ 25 هزار بسیجی در رزمایش شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، 25 هزار بسیجی با تجمع در پایگاه بسیج در جاده زرند کرمان ساعاتی قبل رزمایش بزرگ الی بیت المقدس را آغاز کردند.

در این رزمایش چندین گردان از بسیجیان استان کرمان حضور دارند و به مدت دو روز در عملیات جنگ نرم، نیمه سخت و سخت شرکت می کنند.

همچنین عملیات رزم شبانه در این رزمایش انجام می شود.

عملیات الی بیت المقدس در تمام استانهای کشور انجام شده و استان کرمان آخرین رزمایش سال جاری بسیجیان را تجربه می کند.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین دقایقی قبل در جمع بسیجیان استان کرمان حضور یافت و گفت: امروز شاهد اقتدار بسیج در استان کرمان هستیم.

سردار علی فضلی افزود: امروز هزاران بسیجی ندای لبیک یا امام را در کرمان سر دادند و با آرمانهای امام راحل بیعت مجدد کردند.

وی افزود: بسیج از بدنه مردم است و امروز نیز روز بیداری ملتها است و ملت ایران نیز در قالب بسیج آمادگی خود را همیشه حفظ کرده و مسئولان نیز باید قدر دان این حضور باشند و مسئولیتهای خود را به بهترین وجه انجام دهند.

