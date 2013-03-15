آدبایور تاتنهام را نجات داد/ چلسی و لاتزیو به مرحله بعد رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تاتنهام در یک بازی سخت و عجیب که 120 دقیقه به طول انجامید با نتیجه 4 بر یک مغلوب اینتر شد اما با این وجود به مرحله بعدی راه پیدا کرد. تاتنهام که در دیدار رفت با نتیجه 3 بر صفر اینتر را از پیش رو برداشت بود در این بازی به لطف تک گل دقیقه 96 امانوئل آدبایور موفق شد راهی دور بعد شود.

آنتونیو کاسانو (20)، رودریگو پالاسیو (52)، ویلیام گالاس (75، گل به خودی) و ریکاردو آلوارز (100) در این بازی برای اینتر گلزنی کردند و آدبایور (96) برای تاتنهام گل زد. دو تیم در مجموع دو بازی رفت و برگشت به تساوی 4 بر 4 دست یافتند اما تاتنهام به دلیل گل زده در خانه حریف به دور بعدی راه یافت.

در دیگر دیدار چلسی موفق شد با نتیجه 3 بر یک استوابخارست را شکست دهد تا شکست یک بر صفر دور رفت را جبران کرده و به دور بعدی راه پیدا کند. در این دیدار خوان ماتا (33)، جان تری (58) و فرناندو تورس (71) برای چلسی گلزنی کردند. در دیگر دیدار مهم لاتزیو 3 بر یک اشتوتگارت را شکست داد تا در مجموع دو بازی با نتیجه 5 بر یک به دور بعدی صعود کند. نیوکاسل هم با تکل گل دقیقه 90 پاپیس سیسه از سد آنژی ماخاچ کالا گذشت و راهی دور بعدی شد.

نتایج کامل رقابتهای پنجشنبه شب به شرح زیر است:

* رابین کازان 2 (صفر) – لوانته صفر (صفر)

* زنیت یک (صفر) – بازل صفر (2)

* اینتر 4 (صفر) – تاتنهام یک (3)

* بوردو 2 (صفر) – بنفیکا 3 (یک)

* چلسی 3 (صفر) – استوابخارست یک (یک)

* فنرباغچه یک (یک) – ویکتوریا پلژن یک (صفر)

* لاتزیو 3 (2) – اشتوتگارت یک (صفر)

* نیوکاسل یک (صفر) – آنژی ماخاچ کالا صفر (صفر)

به این ترتیب تیم های رابین کازان روسیه، بازل سوئیس، تاتنهام انگلیس، بنفیکا پرتغال، چلسی انگلیس، فنرباغچه ترکیه، لاتزیو ایتالیا و نیوکاسل انگلیس راهی مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا شدند.